Oggi +4 contagi, ma guariti in forte aumento. Paura per segretario Pd ricoverato con febbre, ma il tampone è negativo

IL BOLLETTINO ASREM DELLE 18: DUE POSITIVI SU ALTRI 76 TAMPONI. AUMENTANO I GUARITI

Altri positivi nel pomeriggio di oggi, 24 aprile, che sommati ai 2 casi di questa mattina fanno aumentare di 4 il numero dei pazienti molisani che hanno contratto l’infezione nella giornata odierna. Anche in questo caso i cluster sono noti, nel senso che non si riferiscono a focolai diversi da quelli che le autorità sanitarie hanno già isolato e stanno monitorando. Due persone positive al tampone sui 76 campioni molecolari processati nelle ultime ore. Si tratta di un cittadino di Campobasso e di un termolese, entrambi centri che registrano da settimane la presenza di un contagio.

Aumentano però anche i guariti, che passano a 47, numero in ragione del quale i positivi attuali del Molise scendono e si stabilizzano sui 196. Il doppio tampone negativo ha confermato la guarigione di 4 persone a Campobasso, una a Riccia e una a Venafro.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 196 i casi attualmente positivi

– 289 sono i tamponi positivi (218 nella provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4794 i tamponi eseguiti di cui 4505 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 12 sono in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 202 i pazienti in isolamento domiciliare (176) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 47 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (34 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 20 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 379 i soggetti in isolamento e 16 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37

CAMPOBASSO 90 – TERMOLI 37 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 16 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – AGNONE 9 – BARANELLO 8 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

NEGATIVI I TAMPONI NELLA CASA DI RIPOSO DI CAPRACOTTA

Buone notizie dal centro altomolisano: “Tutti i 71 tamponi effettuati nei giorni scorsi sugli ospiti e sul personale della nostra casa di riposo (in foto) hanno dato esito negativo”, ad annunciarlo il sindaco Candido Paglione. “Questa è davvero una bella notizia che certifica il buon lavoro che tutti insieme abbiamo fatto dall’inizio dell’emergenza. Abbiamo fatto bene ad essere estremamente rigorosi nelle misure di prevenzione adottate. Consentitemi di ringraziare pubblicamente la direzione, i medici e tutto il personale della casa di riposo per l’ottimo lavoro fatto per difendere la salute dei nostri anziani in questo difficile momento. Ringrazio anche i familiari degli anziani ospitati perché hanno compreso l’importanza delle misure di protezione che abbiamo messo in atto da due mesi. Adesso non dobbiamo abbassare la guardia e proseguire così fino a quando non ci saranno chiari segnali di un deciso miglioramento della situazione epidemiologica”.

PAURA PER IL SEGRETARIO REGIONALE DEL PD, MA IL TEST COVID HA DATO ESITO NEGATIVO

DUE CASI POSITIVI IN PIU’

Sale a quota 287 il numero delle persone che hanno contratto il nuovo coronavirus da quando è scoppiata l’epidemia in Molise. Nelle ultime ore sono stati riscontrati due nuovi casi positivi su 166 tamponi effettuati. Si tratta di una persona di Baranello, del cluster della Banca Intesa e una persona di Belmonte del Sannio del cluster della casa di riposo ‘Tavola osca’ di Agnone. Salgono a 200 gli attuali positivi.

Inoltre sale a 13 il numero dei ricoverati all’ospedale Cardarelli, con un paziente in più nel reparto di Malattie Infettive, vale a dire un paziente già positivo di Baranello, sempre del cluster Banca Intesa.

Restano 41 i guariti, così come 20 le persone decedute, a conferma che Tonino Bussone era guarito dal covid-19 ed è morto per altre ragioni.

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE 11

