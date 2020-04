Oggi +1 positivo su 131 tamponi. Salgono i guariti, trend positivo in Molise. Troppa gente in giro: effetto annuncio Fase 2

ORE 18.30 – OGGI SOLO UN POSITIVO SU 131 TAMPONI. RICOVERI SCENDONO A 11 Su 131 tamponi processati nelle ultime 24 ore, per un totale di test molecolari di 5613, solo un positivo. Si tratta della donna di Baranello che ha contratto il virus da un parente stretto e che è sorvegliata a casa dalla Asrem. Per il resto il Molise oggi, 28 aprile, non registra nessun nuovo caso di positività, confermando un trend positivo vistoso, considerato che anche ieri aveva avuto + 0 contagi. Numeri confortanti, avvalorati da quelli che arrivano dall’ospedale dove complessivamente i pazienti positivi al Covid ricoverati sono scesi a 11. Uno solo di loro in terapia intensiva, gli altri in malattie infettive, reparto dove oggi pomeriggio ci sono state le dimissioni di un altro paziente, un campobassano risultato negativo con doppio tampone. TROPPA GENTE IN GIRO, EFFETTO ANNUNCIO FASE 2 Troppo movimento sulle strade, Molise non può rischiare nuova ondata di contagi Questo il nuovo bollettino della Asrem: – 194 i casi attualmente positivi – 297 sono i tamponi positivi (224 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5613 i tamponi eseguiti di cui 5316 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 11: di questi 10 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (176) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 55 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (41 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 33 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (33 Bojano, 0 Larino e 0 Venafro)

– 361 i soggetti in isolamento e 9 quelli in sorveglianza

LA NUOVA MAPPA DEI POSITIVI COMUNE PER COMUNE

CAMPOBASSO 65 – TERMOLI 20 – CERCEMAGGIORE 17 – BELMONTE DEL SANNIO 13 – AGNONE 9 – ISERNIA 8 – BARANELLO 7 – RICCIA 6 – POGGIO SANNITA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 4 – FILIGNANO 3 – POZZILLI 3 – FERRAZZANO 3 – CAMPOCHIARO 3 – VENAFRO 2 – LARINO 2 – CAMPOLIETO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – TORO 1 – CAROVILLI 1

ORE 11.30 – UN POSITIVO IN PIù SU 56 TAMPONI. 3 NUOVI GUARITI UFFICIALI

C’è un nuovo caso di persona contagiata dal Sars-CoV-2 in regione: si tratta di una cittadino di Baranello legata ad un cluster noto: si tratta infatti di una parente stretta di una donna a sua volta positiva e dimessa proprio oggi dopo una breve permanenza in ospedale. Per Baranello ci sono dunque una buona e una cattiva notizia. I tamponi fatti da ieri sera (ultimo bollettino delle 18) sono stati 56 e di questi appunto uno solo ha dato esito positivo.

Con le dimissioni odierne i ricoverati sono scesi a 13 (12 in Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva).

I tre guariti ufficiali di oggi sono invece di Campobasso (2) e Vinchiaturo (1). L’indicatore degli attuali positivi continua la sua discesa: è ora a 195 perchè ai positivi dall’inizio dell’epidemia vanno detratti i guariti e i decessi (21).

Questo il bollettino dell’Asrem:

– 195 i casi attualmente positivi

– 297 sono i tamponi positivi (224 nella provincia di Campobasso, 55 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5538 i tamponi eseguiti di cui 5241 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 12: di questi 11 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (176) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 54 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (40 della provincia di Campobasso, 6 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 25 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (25 Bojano, 0 Larino e 0 Venafro)

– 371 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza

