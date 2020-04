Occhi all’insù (e fantasia) per il passaggio ravvicinato dell’asteroide. Ma niente panico

Mancano poche ore al passaggio ravvicinato dell’asteroide 1998 OR2 alla Terra. Niente paura, nel mondo scientifico questo sorvolo non desta particolari preoccupazioni. Di sicuro la pandemia che stiamo affrontando ha un impatto di gran lunga maggiore.

Per gli scienziati la sua pericolosità è soltanto “potenziale”. Fanno comunque impressioni le sue dimensioni: per la Nasa si tratta di un asteroide grande come l’Everest. Punterà la Terra, ma senza entrare in collisione, anche perché se lo facesse sarebbe “grande abbastanza da provocare effetti globali”.

Domani, 29 aprile 2020, l’asteroide in questione (scoperto nel ’98 da telescopi professionali americani) effettuerà dunque un passaggio ravvicinato alla Terra passando a “sole” 0.0420 Unità Astronomiche, che equivalgono a 6.290.440 chilometri, ovvero 16.5 volte la distanza Terra-Luna.

Succederà intorno alle ore 11 dei nostri orologi, ma l’asteroide non sarà visibile ad occhio nudo bensì con il giusto telescopio. Nel caso lo aveste (!) l’asteroide sarà alla mercè dei vostri occhi fino ai primi giorni di maggio.

Intanto si ha già un’immagine del “mostro”. A catturarla sono state le “antenne” del radiotelescopio di Arecibo a Puerto Rico, uno degli strumenti più grandi della Terra che, grazie ai 305 metri di diametro, sta controllando passo passo il percorso di avvicinamento dell’asteroide, che raggiungerà la minima distanza dal nostro pianeta tra una manciata di ore.

Se non potete vederlo, potete comunque immaginarlo. In ogni caso è facile essere suggestionati da eventi astronomici sì affascinanti. Ma niente panico.