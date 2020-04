Nuovo piano di disinfestazione e derattizzazione. Due interventi al mese fino ad ottobre

Al via nel mese di aprile il nuovo piano di disinfestazione e derattizzazione per l’anno 2020 nel comune di Termoli. Il primo ciclo di disinfestazione sarà svolto nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 aprile dalle ore 23 alle ore 6.

La Rieco Sud rende noto che a partire dal mese di aprile sarà avviato il nuovo piano di disinfestazione e derattizzazione. “Per l’anno 2020, grazie alla costante sinergia tra il Direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli, il Sindaco, l’Assessore all’Ambiente e gli uffici preposti, si è raggiunto un importante accordo che prevede l’incremento dei passaggi rispetto all’anno 2019, al fine di risolvere l’annoso problema di zanzare e roditori”.

Dal mese di aprile ad ottobre saranno effettuati due interventi mensili di disinfestazione sull’intero territorio comunale. Nella notte di lunedì 6 aprile si provvederà ad effettuare il primo intervento di disinfestazione adulticida e larvicida sul territorio comunale. Il trattamento verrà effettuato dalle ore 23 di lunedì 6 aprile alle ore 5,30 di martedì 7 aprile.

Ai cittadini si raccomanda di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, di tenere le finestre chiuse, di tenere gli animali domestici riparati, di evitare di stendere la biancheria e, infine, di evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

Indicativamente le macrozone individuate saranno trattate con il seguente ordine e con i seguenti orari:

Il mezzo 1 sarà dalle ore 23 alle ore 1 in zona Difesa Grande e Pantano Alto; dalle ore 00,30 alle 2 in via San Francesco e zone attigue; dalle ore 1,30 alle 3 in zona Termoli Sud (zona compresa tra via delle Acacie, via Corsica e zone attigue); dalle ore 2,30 alle 3,30 in zona Ospedale (via Asia, via San Francesco, viale Padre Pio, via Ponza); dalle ore 3 alle 4 nella zona compresa tra via Madonna delle Grazie e via Molinello; dalle ore 4 alle 5,30 nella zona compresa tra via Molinello, via S. Elena, via Rio Vivo e zone attigue.

Il mezzo 2 invece sarà dalle ore 23 alle 1,30 in piano di Pretara fino a viale Pertini, in contrada Colle della torre e in contrada Porticone; dalle ore 1 alle 2,30 nella zona bassa di viale Pertini (fino a via Mincio, via Adige e zone attigue); dalle ore 2 alle 4 nella zona compresa tra via Canada e via Madonna delle grazie e nella zona che va da via Martiri della Resistenza fino alla ferrovia; dalle ore 3,30 alle 5,30 nella zona del centro storico compresa tra la ferrovia fino al porto.