Nuovo caso positivo nella notte, in corso altri 40 tamponi. Negli ospedali arrivati medici e infermieri di rinforzo – L’EMERGENZA – I NUMERI

NIENTE TAMPONI AGLI OPERATORI SANITARI, FEDERAZIONE MEDICI: “EVITARE CONTAGI”

Il segretario provinciale generale della Federazione Italiana medici di medicina generale, Peppino Licursi, esprime rammarico e disappunto per le decisioni della Asrem di non eseguire il tampone faringeo a tutti i medici di medicina generale, continuità assistenziale e a tutti gli operatori sanitari.

La richiesta era arrivata dopo i numerosi casi di contagio da covid-19 avvenuti anche nella nostra regione a discapito di operatori del 118, medici e operatori delle case di riposo.

Licursi evidenzia poi “la scarsa fornitura di mascherine (attualmente ci viene fornita una ogni 10 giorni) e altro materiale di prevenzione che noi non riusciamo a trovare da nessuna parte dai nostri abituali fornitori”.

Il segretario molisano della Fimmg rimarca come sia “fondamentale che tutti gli operatori sanitari siano in perfetta salute al fine di evitare un diffondersi del contagio tra la popolazione assistita quotidianamente soprattutto tra le persone anziane o disabili delle case di riposo”.

ORE 9 – SALITO A 145 NUMERO POSITIVI IN MOLISE: CONTAGIATO UN UOMO DEL VENAFRANO ARRIVATO IN PRONTO SOCCORSO

Ha accusato i sintomi del Covid19 e dopo qualche ora, in seguito al tampone, si è avuta conferma. Un residente nell’area venafrana che ieri pomeriggio è arrivato al Veneziale di Isernia con febbre e tosse è stato trovato positivo al virus ma per fortuna le sue condizioni non sono gravi. Cresce dunque a 145 il numero dei contagi in Molise, mentre si stanno processando altri tamponi così come pure nella notte il laboratorio del Cardarelli ha processato altri test. nella tarda mattinata si dovrebbe conoscere il dato aggiornato.

I NUMERI DELL’EMERGENZA AGGIORNATI ALLA SERATA DI MARTEDì 31 MARZO

• 1072 tamponi processati di cui 928 negativi

• 144 sono i tamponi positivi: 126 nella provincia di Campobasso, 9 in quella di Isernia e 9 di persone di fuori regione

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 28: di questi 19 sono in Malattie Infettive (tutti della provincia di Campobasso), 8 sono in Terapia Intensiva (5 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 2 di Bergamo) e uno in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 94 i pazienti in isolamento domiciliare perchè asintomatici (79) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (15)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (della provincia di Campobasso)

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 5 di altre regioni)

• 10 i pazienti deceduti con Coronavirus (8 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

• 251 sono i soggetti in isolamento e 91 in sorveglianza