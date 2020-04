Non si può uscire, la Cattedrale vista dal drone ve la portiamo a casa

Per molti la Pasqua senza relativi riti e celebrazioni sarà terribilmente ‘disadorna’. Per i termolesi, in specie quelli che abitano del Borgo Antico, l’assenza della messa al Duomo sarà vissuta come un brutto colpo.

Così abbiamo pensato di portare la Cattedrale a casa vostra. Per farlo ci siamo avvalsi delle splendide immagine realizzate dall’ingegner Enrico Storto e dalla sua società Isoambiente che, con l’ausilio di un drone, ha spiccato il volo per osservare da vicino la meravigliosa chiesa di Santa Maria della Purificazione, edificio datato tra il XII e XIII secolo.

Molti di voi così non l’avranno mai vista, e sarà un piacere per gli occhi scrutarne a distanza ravvicinata la facciata a salienti, il rosone, le varie lunette ad arco, i capitelli. Tutta la ricca decorazione scultorea del gioiello in stile romanico, insomma, in un breve video che vi emozionerà.

Buona visione.