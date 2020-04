Nessun anziano ha il Covid a Opera Serena, la casa riposo di Termoli

Opera Serena, la casa di riposo di via Torino che si trova a Termoli. Grande sospiro di sollievo generale dopo la comunicazione da parte della direzione Asrem che anche gli ultimi 18 tamponi effettuati sui pazienti anziani della struttura sono negativi.

Dopo i primi 50, dai quali non sono emersi nuovi casi di contagio al virus, anche l’ultima parte dei test molecolari processati dal laboratorio di biologia dell’ospedale Cardarelli hanno dato risultato negativo, con grande sollievo. Scongiurato pertanto il rischio dell’esplosione di un nuovo focolaio in una delle strutture più popolose destinate agli anziani non autosufficienti o soli, che non possono essere assistiti dalle rispettive famiglie e che stanno trascorrendo la parte finale della loro esistenza presso una casa di riposo.

Restano pertanto solo 6 i casi di contagio e riguardano tutti operatori, in gran parte esterni, che si trovano in regime di isolamento domiciliare con sorveglianza assistita da parte dell’ufficio Igiene e Sanità del territorio, e che sono in buone condizioni, la maggior parte asintomatica.

“Una buona notizia” conferma il direttore generale Asrem Oreste Florenzano, che sottolinea ancora una volta come uno dei principali target del monitoraggio al quale l’azienda sanitaria sta procedendo riguardi proprio gli anziani, i soggetti più vulnerabili, quelli che in caso di infezione rischiano seriamente la vita come purtroppo è stato dimostrato anche dalla piccola casistica molisana.

Negativi anche gli ospiti di altre 5 case di riposo testate nei giorni scorsi. Intanto i familiari dei pazienti di Opera Serena hanno potuto parlare con gli anziani e continuano ad avere con loro un filo diretto attraverso i telefoni e le videochiamate di WhatsApp, come hanno confermato gli operatori della struttura. L’atmosfera è tranquilla e le normali attività stanno andando avanti senza scossoni. La casa di riposo resta al momento vietata alle visite dei familiari per ragioni di sicurezza, così come tutti i luoghi in questo momento di misure straordinarie per arginare la diffusione del contagio.