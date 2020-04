NEGATIVO AL CORONAVIRUS IL SINDACO DI BARANELLO

La giornata di martedì 7 aprile si apre con una buona notizia. Il sindaco di Baranello Marco Maio è risultato negativo al test per il nuovo coronavirus. Ricordiamo che è risultato positivo il suo vice nei giorni scorsi e che i casi in paese sono a quota 7. Lo ha comunicato lui stesso via social. “Nella giornata di ieri mi sono sottoposto al tampone il cui risultato è negativo. Vi aggiornerò sugli esiti dei altri tamponi in corso di esecuzione.

Invito tutti a continuare ad osservare il distanziamento sociale e ad utilizzare le mascherine nel caso di uscite fuori dalla propria abitazione” ha scritto riferendosi alla propria comunità. In paese finora ci sono stati 7 casi di covid-19.

LA GIORNATA DI LUNEDI’: ZERO CONTAGI MA DRAMMA ANZIANI. CAMBIA IL PIANO ANTI COVID-19

La giornata di ieri, 6 aprile, è stata molto positiva in termini di numeri, ma drammatica per la vicenda degli anziani della casa di riposo di Agnone. Se il numero di contagi è fermo da oltre 24 ore a quota 222 nonostante i tamponi effettuati sono oltre 1600, la vicenda degli ospiti della casa di riposo Tavola Osca ha creato apprensione e sconcerto.

I titolari della struttura hanno di fatto abbandonato gli anziani senza vitto né assistenza, ma per fortuna la commissaria prefettizia Giuseppina Ferri e la Protezione Civile si sono attivate e hanno trovato una soluzione con l’Asrem.

Nella serata di lunedì la Casa di riposo è stata evacuata e i nonnetti trasferiti all’ospedale Santissimo rosario di Venafro, adibito a struttura per anziani asintomatici ma positivi al Covid-19. Assieme ai 13 arrivati da Agnone, anche 5 anziani provenienti da Larino, cioè i cinque contagiati che erano nella casa di riposo di Cercemaggiore ed erano stati trasferiti al Vietri.

Da sottolineare poi come ieri il consiglio regionale ha approvato un atto che impegna il governatore Toma a cambiare il Piano anti crisi da covid-19, allestendo quindi anche il SS Rosario e il Vietri come presidi Covid. L’ospedale di Venafro ha già iniziato ad accogliere anziani asintomatici e lo stesso potrebbe essere fatto a breve per Larino.

Seguono aggiornamenti