NEGATIVI PRIMI TEST SU MEDICI ISERNIA

I primi 20 tamponi effettuati ai medici e agli operatori del Pronto soccorso dell’ospedale Veneziale di Isernia sono risultati tutti negativi al covid-19. La notizia era nota già da ieri sera, grazie a un post Facebook del primario Lucio Pastore. Questa mattina intervenendo in diretta a Buongiorno Regione il dg Asrem Oreste Florenzano ha confermato la negatività dei test che sono stati effettuati.

ATTESA DECISIONE DI TOMA, IN ARRIVO POSSIBILE ORDINANZA SU TERMOLI

Dovrebbe arrivare questa mattina la decisione del governatore Donato Toma riguardo a Termoli. Nella città adriatica purtroppo i contagi continuano a crescere e la difficoltà di individuare i precisi contatti di almeno uno dei contagiati sta rendendo inefficaci le misure di prevenzione prese finora.

Sono allo studio possibili soluzioni, come quella dell’obbligo di uscire con guanti e mascherina per chi esca di casa per ragioni di lavoro, salute o necessità per recarsi in un altro Comune (misura annunciata ieri dal Governatore Toma).

Ma non è escluso arrivino altri provvedimenti. Il comitato tecnico-scientifico e l’Asrem potrebbero dare indicazioni utili a Toma prima della possibile ordinanza.

RETE DELLA SINISTRA PRESENTA ESPOSTO IN PROCURA SU GESTIONE EMERGENZA COVID

Il collettivo politico e il gruppo istituzionale consiliare “Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra” ha deciso di presentare un formale esposto alla procura in merito alla situazione sanitaria venutasi a creare nel Basso Molise e alla gestione dell’emergenza Coronavirus.

La Sinistra punta l’attenzione sulla “vicenda dell’ospedale di Termoli S. Timoteo, chiuso al pubblico per sanificazione dal giorno 5 marzo e parzialmente riaperto il 18 marzo per le sole urgenze. L’ospedale San Timoteo non risulta ad oggi utilizzato in maniera strutturata neppure per l’emergenza Coronavirus e, per di più, va ricordato che il vicino ospedale di Vasto, pur sede di terapia intensiva per pazienti affetti da Covid 19, continua regolarmente ad assicurare accessi al pronto soccorso, ricoveri ed interventi chirurgici.

La Sinistra fa sapere inoltre di aver “denunciato il fatto che non siano state prese in considerazione le richieste ufficiali pervenute alla direzione ASReM e alla Presidenza della Regione Molise (inviate anche al Ministero della Salute e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) da parte dei sindaci di ben 98 su 136 comuni molisani e di diverse associazioni e gruppi politici; richieste volte ad ottenere l’utilizzo almeno temporaneo dei presidi di Larino e Venafro per le attività giornaliere di assistenza e cura non legate all’emergenza Coronavirus. Ciò avrebbe consentito alla popolazione di usufruire dei servizi sanitari ai quali ha diritto in base ai Lea, non più garantiti dalle circostanze sin qui esposte”.

Il gruppo consiliare di opposizione pone dubbi “sulla legittimità del fatto che un ente privato accreditato possa offrirsi di gestire per due mesi, a proprie spese, l’ospedale pubblico di Larino per l’emergenza Coronavirus, come ha appunto fatto la Neuromed di Pozzilli. Tale proposta, oltre che operativamente incomprensibile, risulterebbe di dubbia legittimità giuridica e comunque in aperto conflitto con quanto invece richiesto da numerose amministrazioni comunali e con le necessità giornaliere di cura della popolazione”.

IL QUADRO DEI CONTAGI FINO A GIOVEDI’ 2 APRILE

In attesa degli aggiornamenti sul numero dei contagiati, questo era il quadro fino a ieri sera:

• 167 sono i tamponi positivi su 1271 processati

• All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 29: di questi 21 sono in Malattie Infettive, 6 sono in Terapia Intensiva e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

• Sono 117 i pazienti in isolamento domiciliare (98) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (18)

• 3 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti

• 9 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli

• 11 i pazienti deceduti con Coronavirus

seguono aggiornamenti