Negativi 81 tamponi su casa riposo Isernia. Nas controllano tutte le strutture per anziani

Sono tutti negativi per fortuna i tamponi eseguiti su ospiti e operatori di alcune case di riposo, strutture che continuano a essere monitorate dalle autorità sanitarie regionali oltre che dai carabinieri del Nas, impegnati in questi giorni senza tregua proprio sul fronte anziani per verificare il rispetto delle misure di protezione e sicurezza interne alle oltre 60 strutture che si trovano in Molise.

Negli ultimi giorni sono stati eseguiti 81 tamponi sulla residenza sanitaria “Casa mia per anziani” di Isernia, che fa parte della fondazione centri di riabilitazione Padre Pio Onlus di San Giovanni Rotondo. Qui sono ospitati 45 anziani oltre a 8 operatori per ogni turno. Nessuno di loro ha contratto l’infezione. La struttura è stata chiusa alle visite dei familiari dal 9 marzo scorso e può accedervi solo il personale, dopo la misurazione della temperatura. Personale che è obbligato ad adottare i dispositivi di protezione individuale.

Intanto continuano gli accertamenti dei Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione coordinati dal comandante Di Vito, che stanno passando in rassegna tutte le case di riposo nonché le case di cura del Molise. Le verifiche cominciano dai registri, quelli che riportano ogni ingresso e ogni uscita del personale, che sta lavorando con contingente minimo sempre per ragioni di sicurezza, e finiscono con vere e proprie ispezioni laddove se ne ravvisi la necessità. Tutte le case di riposo sono state verificate, ma i controlli non si fermano e nelle prossime ore e nei prossimi giorni andranno avanti, anzi saranno intensificati proprio per garantire la maggiore protezione possibile a un target, quello degli anziani, che non è solo il più esposto a rischio di contrarre il coronavirus ma è anche il più fragile sotto il profilo sociale e sanitario.