Mutui a tasso zero, Coldiretti al fianco delle imprese della pesca

Grazie alla collaborazione fra la società AgriCorporateFinance-ACF e Coldiretti, in questo periodo di grande criticità causata dal Coronavirus, è stato pensato un nuovo provvedimento a sostegno anche delle imprese della pesca. Coldiretti Molise, tramite la propria società di servizi Impresa Verde Molise srl, ha intrapreso un rapporto di collaborazione con ACF grazie al quale oggi è in grado supportare le imprese agricole e della pesca che operano lungo le coste della regione.

In particolare, per venire incontro alle difficoltà di queste ultime, dovuta principalmente all’elevata deperibilità del prodotto ed alla chiusura dei canali commerciali, Ismea ha stanziato una somma pari a 30 milioni di euro, che servirà ad erogare mutui di importo fino a 30 mila euro a tasso zero con una durata di 5 anni, con i primi 2 anni di preammortamento. Grazie all’emissione di cambiali agrarie e di cambiali della pesca, l’importo sarà erogato in tempi brevissimi, vale a dire entro una settimana dalla richiesta.

In attesa dell’esito autorizzativo della Commissione Europea, gli Uffici di AgriCorporateFinance, sono a disposizione per fornire tutte le informazioni utili circa le peculiarità della misura. Peraltro, tutti i dettagli della stessa sono consultabili direttamente all’interno del sito internet: www.agricorporatefinance.it, dove sono riportati anche i recapiti della sede nazionale.

Tutti gli imprenditori interessati possono rivolgersi presso gli Uffici Zona Coldiretti presenti su tutto il territorio regionale per ottenere ogni ulteriore delucidazione e presentare le relative domande.