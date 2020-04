Montenero non è più zona rossa, ma è obbligatorio portare la mascherina

Niente più zona rossa per Montenero di Bisaccia, ma resta l’obbligo delle mascherine e bisogna continuare a rispettare le regole, a cominciare da quella di restare a casa. “Nella giornata di oggi scade il termine fissato dalle precedenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Molise, Donato Toma, riferite alla cosiddetta “zona rossa” sul nostro territorio – fa sapere il sindaco Nicola Travalgini -.

Dato l’andamento dei contagi e constatato che da diverso tempo non si registrano ulteriori casi in paese, tali disposizioni non saranno prorogate da parte della Regione. Si tratta ovviamente di un buon segnale, ma che non significa assolutamente “liberi tutti”: ricordo infatti che sono ancora in vigore i divieti imposti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile, valide sull’intero territorio nazionale fino al 3 maggio, a cui ci siamo uniformati”.

Il sindaco ricorda come il Dpcm sancisca che “sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per le motivazioni appena elencate e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza”.

Resta comunque valido l’obbligo di portare le mascherine. “Al fine di tutelare la salute della comunità, ho firmato questa mattina un’ordinanza con la quale si dispone l’obbligo, sia per i residenti che per chi proviene da altri comuni, di indossarle all’interno del nostro territorio comunale fino al 3 maggio 2020 – prosegue il sindaco -. Per questo motivo chiunque ne fosse ancora sprovvisto può recarsi a ritirarle presso la sede della “Odv di Protezione Civile Montenero di Bisaccia Ets” in Via Argentieri (ex Scuola di Colle della Speranza), o presso la sede dell’Associazione “Odv Cuore Montenero” in Via Madonna di Bisaccia (nei locali sottostanti la sede della Polizia Municipale) dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 17 alle ore 19”.