Monday e i suoi amici, traditi dal lockdown. “Vogliamo lavorare, sappiamo fare tante cose”

Monday, 24 anni nigeriano, è arrivato in Italia 4 anni fa. Ospite dello Sweet Dream, il centro di accoglienza che si trova all’ingresso del lido di Campomarino, è rimasto in attesa dei documenti e del permesso. Poi, la scorsa estate, come effetto del decreto sicurezza, il Cas della Statale 16 ha chiuso. Alcuni dei 24 migranti che erano ancora ospiti del centro sono stati trasferiti in altre strutture della provincia di Campobasso, mentre altri sono rimasti a Campomarino.

Monday è fra loro, e con lui ci sono i tre connazionali, compagni di appartamento che hanno condiviso l’esperienza del centro e tante giornate di lavoro in campagna. Si chiamano Kenneth, Oseni e Friday.

Fino a un mese e mezzo fa questi ragazzi riuscivano a sbarcare il lunario, ad andare avanti. Hanno dimostrato a se stessi di poter vivere grazie a un lavoro onesto. Braccianti nelle aziende agricole di Molise e della vicina Puglia, impegnati a seconda della stagione nella raccolta dell’uva, delle mele, degli ortaggi, delle zucchine, delle cipolle.

In tutto questo Monday è anche riuscito a frequentare la scuola ottenendo il diploma delle medie e acquistando maggiore dimestichezza con l’italiano. Ed è così che spiega perché oggi lui e i suoi amici si trovano in difficoltà: “Da quando è partito il lockdown il lavoro scarseggia, anzi non c’è proprio. Tutti i contatti avviati con alcuni imprenditori agricoli tramite intermediari si sono interrotti. È da un mese e mezzo che io non lavoro più e i mei amici come me. Nessuno ci chiama”. Loro però non possono contare su cassa integrazione, né su alcun tipo di aiuto. L’unico è arrivato dal Comune di Campomarino, che ha assegnato loro un buono spesa collegato all’emergenza coronavirus. “Grazie, è stato un bel segnale di vicinanza” raccontano. Ma è chiaro che non basta, non può bastare.

“Sappiamo fare anche altre cose – raccontano in una videochiamata whatsapp – come potare le siepi, curare i giardini, fare piccoli lavori di muratura e tinteggiatura”. Potrebbero rivelarsi utili, per esempio, per i preparativi della stagione balneare, nei lidi che si riorganizzano in vista di un’estate che sarà sicuramente molto diversa da tutte le altre.

Il loro è un appello, fatto senza piagnistei con lo spirito di chi vuole rendersi utile e soprattutto essere indipendente in maniera onesta e pulita. “Ci dicono che c’è bisogno di braccianti, di persone per le campagne. Noi siamo qui, chiamateci, possiamo fare tante cose e vogliamo continuare a vivere qui, in questo territorio. Vogliamo poter lavorare, perché così non possiamo andare avanti”.

Chi è interessato e volesse mettersi in contatto con loro può contattare Primonumero.it scrivendo a info@primonumero.it oppure contattandoci sulla nostra pagina facebook.