Messa in suffragio trasmessa on line per Luigi Florio

Una messa in suffragio senza pubblico ma con trasmissione in streaming oggi, 20 aprile alle ore 18 per Luigi Florio. Si terrà al Santuario della Madonna Grande dove sarà celebrata, senza concorso di popolo, una Messa in suffragio del nostro compianto concittadino Luigi Florio.

La funzione potrà essere seguita in diretta streaming sulla pagina Facebook e dal canale YouTube del Santuario.

La registrazione sarà disponibile dopo la celebrazione sul sito www.madonnagrande.it.