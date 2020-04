Regole per i mercati rionali a Termoli estese fino al 3 maggio. Con ordinanza n. 72 di oggi, 17 aprile, il sindaco Roberti ha disposto, onde prevenire il rischio di diffusione del Covid-19, alcune misure per i mercati settimanali. In particolare ci si riferisce a quelli che si tengono dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 14 in via Inghilterra (25 posteggi), via F.lli Brigida (4 posteggi) ed in forma sperimentale nel quartiere di Difesa Grande (6 posteggi ).

Le prescrizioni dell’ordinanza sono di ampliare le distanze dei banchi di vendita dei prodotti ortofrutticoli nei luoghi deputati allo svolgimento dei mercati, di limitare la partecipazione ai mercati settimanali ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti, e infine di imporre agli ambulanti e agli espositori l’utilizzo di guanti monouso per la vendita delle merci, inibendo ai clienti di toccare le merci esposte in vendita.