OSPEDALE VENEZIALE, PRONTO SOCCORSO RESTA APERTO

Resta aperto il Pronto soccorso di Isernia nonostante la positività riscontrata in uno dei medici che operano nel reparto al Veneziale di Isernia. Lo ha chiarito questa mattina il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano. “La situazione è sotto controllo. Il personale dispone già dei dispositivi di sicurezza quindi anche se ci fosse stata, la diffusione sarebbe limitata” ha detto il dg intervenendo a Buongiorno Regione su RaiTre.

MEDICO CONTAGIATO IN PRONTO SOCCORSO, LA RICOSTRUZIONE DEL PRIMARIO

Questo invece quanto scritto su Facebook stanotte dal primario del Pronto soccorso di Isernia, il dottor Lucio Pastore. “Essendo il Pronto Soccorso un luogo sensibile, è giusto avvertire la popolazione di quanto accaduto. La madre di un nostro dipendente, ricoverata in un istituto di riabilitazione in Campania, è risultata positiva al tampone covid. Per questo motivo abbiamo sottoposto il dipendente a tampone ed anche lui è risultato positivo. Il dipendente è stato allontanato dal servizio, gli ambienti del Pronto soccorso sono stati sanificati, domani (oggi per chi legge, ndr) tutto il personale farà il primo tampone per poi ripeterlo a distanza. Tutti i rilievi epidemiologici per gli eventuali contatti li stiamo rilevando. Il tampone positivo alla madre è risultato due giorni fa. Il tampone positivo al dipendente è risultato questa sera. Entrambi i soggetti sono asintomatici.

Ci atterremo a tutte le indicazioni che ci verranno date. Noi abbiamo tutti comunque lavorato sempre con i presidi di protezione. Non dovrebbero esserci problemi ma è giusto avvertire la popolazione”.

IL QUADRO DEI CONTAGI

Il medico risultato positivo è quindi il 160esimo contagiato in Molise dall’inizio dell’epidemia, a un mese esatto dal primo caso. Sono 1158 i tamponi effettuati, dei quali 998 negativi, secondo i dati di stamane 2 aprile alle 8.

All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 31: 23 sono in Malattie Infettive, 6 sono in Terapia Intensiva e 2 in Terapia Sub intensiva (provincia di Campobasso)

Sono 108 i pazienti in isolamento domiciliare perché asintomatici (92) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici (16). 300 sono i soggetti in isolamento e 34 in sorveglianza. Inoltre 3 pazienti sono stati dichiarati ufficialmente guariti.

Infine 9 pazienti positivi sono ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, mentre purtroppo 10 persone sono decedute con Coronavirus.

seguono aggiornamenti