Medico molisano vittima del covid: Domenico Fatica era ricoverato a Pavia. Asrem farà test sierologici su popolazione a rischio

Il Molise piange un’altra vittima per covid, questa volta tra i camici bianchi: stasera, 13 aprile, è venuto a mancare il dottore Domenico Fatica, 71 anni e nato a Campobasso, ma medico dentista a Milano. Dopo aver contratto il virus, ha lottato per 19 giorni nell’ospedale di Pavia ma non ce l’ha fatta a vincere contro questo terribile nemico. Dalla Lombardia la notizia non ci ha messo molto ad arrivare in Molise, dove Domenico Fatica era conosciuto assieme alla sua famiglia. Il fratello Pietro è medico di medicina generale, iscritto all’Ordine dei Medici della provincia di Campobasso. Il padre Palmerino era un noto ginecologo.

La notizia della morte di Domenico Fatica è arrivata al termine di una giornata piuttosto tranquilla, durante la quale non si sono registrati nuovi contagi.

PROCESSATI ALTRI 14 TAMPONI: SITUAZIONE STABILE CON 257 POSITIVI DISTRIBUITI IN 36 COMUNI

Questo il bollettino della Asrem delle ore 18:

– 2486 tamponi processati di cui 2229 negativi

– 257 sono i tamponi positivi: 191 nella provincia di Campobasso, 50 in quella di Isernia e 16 di persone di fuori regione

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 25: di questi 21 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di fuori regione), 4 sono in Terapia Intensiva (3 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 195 i pazienti in isolamento domiciliare (170) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 15 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (12 della provincia di Campobasso e 3 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 15 i pazienti deceduti con Coronavirus (12 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

LA MAPPA DEI COMUNI CON CONTAGI

CAMPOBASSO 80 – CERCEMAGGIORE 27 – TERMOLI 27 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – RICCIA 7 – ISERNIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – POGGIO SANNITA 4 – MONTAGANO 3 – FERRAZZANO 3 – LARINO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – PETACCIATO 2 – CAMPOLIETO 2 – CASTELPETROSO 2 – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – VINCHIATURO 1

I GRAFICI DI FABIO CASERIO SULLA SITUAZIONE AD OGGI IN MOLISE

ASREM PRONTA A SOMMINISTRARE I PRIMI 2MILA TEST “RAPIDI” SU ANZIANI

Circa 2000 test rapidi su sangue da somministrare alla popolazione più a rischio, come gli ospiti delle residenze per anziani e delle case di cura, sono stati acquistati dalla Asrem e saranno effettuati nei prossimi giorni. I test rapidi forniti alle aziende sanitarie italiane costituiscono una possibilità di screening su un campione particolarmente a rischio di popolazione e pur non sostituendo il tampone molecolare possono avere una funzione di mappatura sugli anticorpi. Per il dottor Giancarlo Totaro, del laboratorio analisi di Termoli, è una “scelta intelligente, strategica e lungimirante. Fare i test sierologici – afferma Totaro – aiuterà ad anticipare il contagio del virus con provvedimenti mirati più specifici di distanziamento sociale e isolamento, e permetterà una mappatura dello stato della epidemia e dei contagi”.

“Il test – aggiunge – permetterà anche una maggiore efficacia della prevenzione, un risparmio notevole sui costi e una ripresa più rapida delle attività produttive e della vita normale in attesa del vaccino o di un farmaco efficiente”. Nella fase 2 i test immunologici si inseriscono come una soluzione adeguata, “ma bisogna farli per uso clinico e sotto il coordinamento medico”.

NEGATIVO IL TAMPONE DEL 47ENNE DECEDUTO AL VENEZIALE

Tamponi a case riposo Vinchiaturo e Isernia: esito negativo

È negativo il tampone molecolare post mortem del 47enne deceduto durante la notte all’ospedale Veneziale di Isernia. L’uomo era ricoverato in ala Covid del nosocomio e le sue condizioni erano molto gravi, malgrado la giovane età. Il suo decesso, in un contesto come quello del periodo, ha avuto bisogno di ulteriori approfondimenti e come da prassi in questi casi è stato effettuato un prelievo orofaringeo che tuttavia ha dato esito negativo. Negativi, secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, anche i tamponi cui sono stati sottoposti gli ospiti di due case di riposo a Vinchiaturo e Isernia.

SOSPETTA MORTE PER COVID-19 AL VENEZIALE DI ISERNIA

Si dovrebbe conoscere nel corso della giornata odierna il risultato del tampone post mortem su un paziente deceduto durante la notte all’ospedale Veneziale di Isernia. L’uomo, ricoverato da qualche giorno in condizioni critiche, residente a Venafro, è morto nella stanza covid-19 dove un’ala del Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza è destinata ai pazienti con sospetta infezione.

I sanitari hanno effettuato un prelievo inviandolo all’ospedale Cardarelli e al laboratorio di biologia molecolare per accertare l’eventuale presenza del virus. Il tampone sarà processato in queste ore e i risultati si conosceranno in giornata. Fino a questo momento sono 15 le vittime molisane da nuovo coronavirus.

ALZA IL GOMITO E SFASCIA TRE AUTO, DENUNCIATO

Ha festeggiato Pasqua, probabilmente in solitudine e dopo aver mangiato e bevuto un po’ troppo si è messo in macchina. E’ successo a Campobasso. A bordo della sua auto in evidente stato di ebbrezza, arrivato all’altezza di via Piave, deve aver perso il controllo della macchina portando avanti tre auto che erano parcheggiate. Il rumore provocato dall’impatto ha subito insospettato e preoccupato i vicini che, una volta capito quanto accaduto, hanno chiamato il 113.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale insieme da una pattuglia della squadra volante che hanno sottoposto l’automobilista campobassano ad etilometro ovviamente risultato positivo: nel sangue 1,9 di alcol. Oltre agli ingenti danni provocato, l’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e ovviamente non ha saputo fornire valide giustificazioni alla sua presenza all’esterno della sua abitazione. Quindi è stato anche multato per violazione al decreto anti covid.

CAMPOBASSO DESERTA: QUALCHE SUPERMERCATO APERTO, ELICOTTERO SORVOLA LA CITTA’

Capoluogo deserto questa mattina, 13 aprile. Non ci sono auto pronte a raggiungere i luoghi delle scampagnate nè persone a spasso in centro per l’aperitivo: Campobasso, controllata dall’alto da un elicottero, è apparsa svuotata nel giorno del Lunedì in Albis. Le persone in giro si potevano quasi contare: qualcuno era al supermercato per fare gli ultimi acquisti prima di pranzo approfittando di alcuni punti vendita aperti (come il Dok e l’Md) ma solo per mezza giornata.

DESERTI I LUOGHI DELLE GITE FUORI PORTA

Tutti a casa: obbligo rispettato dalla maggior parte dei cittadini che, controvoglia e nonostante la piacevole giornata di sole e caldo, hanno dovuto rinunciare alla passeggiata sulla spiaggia o al picnic vietati dalle misure restrittive per evitare la diffusione del coronavirus. Pranzo tra le mura domestiche, unica ‘concessione’ la brace sul balcone o nel giardino. Deserti invece le mete delle gite fuori porta: questa in foto, ad esempio, è l’area delle Quercigliole di Ripalimosani.

I DATI PARZIALI

Non sono stati processati tamponi nelle scorse ore da parte dell’Asrem e questo rende identico il dato emerso nel tardo pomeriggio di ieri rispetto a quello di stamane. I test effettuati restano quindi 2472 e di conseguenza i casi positivi emersi dall’inizio dell’epidemia sono 257. Viceversa, altri tamponi sono stati prelevati questa mattina, Lunedì dell’Angelo, ma i risultati si avranno nelle prossime ore.

Unica novità, per altro non buona, è un paziente in più ricoverato in Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso.

IL BOLLETTINO ASREM

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE

