Master per laureati molisani, dalla Regione fondi per 1 milione

È stato pubblicato a questo link l’Avviso pubblico emesso dalla Regione Molise e rivolto alle Istituzioni Universitarie presenti nella regione per attivare Master di I e II livello in favore di laureati interessati a frequentare corsi di istruzione post – universitaria completamente finanziati dalla Regione.

Con uno stanziamento di 1 milione di euro la Regione Molise ha infatti deliberato l’attivazione di specifici percorsi post-laurea, per favorire l’occupazione e la qualificazione dei laureati molisani e al contempo sostenere lo sviluppo e la competitività delle imprese, creando opportunità in particolare per alti profili anche di carattere tecnico-scientifico.

Due le finestre temporali a disposizione degli Istituti Universitari per presentare le candidature, con due tranche di 500mila euro ciascuna: la prima fase di presentazione delle domande decorre già dal 30 aprile, la seconda nel prossimo mese di ottobre.

“È una bella opportunità per i laureati molisani – commenta l’assessore Roberto Di Baggio – che possono arricchire il proprio curriculum culturale e formativo con percorsi di alta specializzazione, senza sostenere alcun costo, poiché tutti gli oneri sono a carico della Regione Molise, che con questa misura è intervenuta direttamente e in maniera concreta per consentire ai laureati molisani di completare gli studi sul nostro territorio con l’Alta Formazione.

Sono percorsi di istruzione post universitaria altamente qualificati, finalizzati all’acquisizione di specifiche competenze di tipo manageriale per favorire l’accesso all’occupazione presso aziende già esistenti sul territorio, ma anche per avviare i destinatari dei suddetti master a percorsi di autoimprenditorialità.

Investire nello studio e nella cultura significa arricchire il nostro territorio, le nostre aziende, il tessuto sociale della regione Molise ma anche contribuire fattivamente all’offerta formativa delle Istituzioni Universitarie molisane, che sono un’eccellenza nel patrimonio nazionale.

Per questo dobbiamo e vogliamo investire nelle nostre Università, così da stimolare sempre più i giovani a non allontanarsi fuori regione per completare gli studi, restando in Molise perché qui si può studiare bene, abbiamo strutture che offrono percorsi formativi di alta qualità, che dobbiamo valorizzare con ogni mezzo, per invertire la tendenza ormai consolidata nel passato di preferire mete universitarie fuori regione”.

Dunque via alle candidature già dal prossimo 30 aprile; poi toccherà agli interessati, in possesso dei requisiti stabiliti nell’Avviso, inviare le domande di ammissione presso gli Atenei che risponderanno all’Avviso e metteranno a disposizione degli interessati i Master.