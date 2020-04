Mascherine per tutti e uova di Pasqua per i bambini: doni del Comune a Tavenna

Mascherine per tutti e uova di Pasqua per i bambini. Bella iniziativa del Comune di Tavenna. Oggi infatti comincerà in paese la distribuzione delle mascherine acquistate dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Cirulli.

La consegna verrà fatta dagli stessi amministratori e in ogni bustina ci sarà la mascherina in cotone, con 4 filtri di ricambio, le indicazioni per il lavaggio e la cura della stessa, un biglietto di auguri per la Pasqua e le raccomandazioni di uscire di casa solo per necessità e nel caso indossare sempre la mascherina. “Se si resta a casa andrà tutto bene” conclude l’Amministrazione.

Inoltre per cercare di rendere un po’ meno triste questa Pasqua gli amministratori doneranno a tutti i bimbi fino ai 14 anni un uovo di Pasqua.