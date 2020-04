Ancora doni per il personale del 118 di Termoli impegnato in questi giorni a gestire non solo l’emergenza legata alla diffusione del coronavirus, ma anche le situazioni quotidiane che si presentano ogni giorno sul territorio e che richiedono il tempestivo intervento dei sanitari.

Nelle scorse ore a loro è arrivato un nuovo dono che giunge dai colleghi dell’Ordine degli Infermieri di Campobasso. “Con grande prova di generosità in un momento di costante bisogno ci giunge una fornitura di dispositivi individuali di mascherine e guanti – si legge nella lettera scritta dal personale che nei giorni di intensa attività ha trovato nella scrittura, nei ringraziamenti e nelle lettere a chi li sostiene un modo per affrontare al meglio la situazione e per essere più vicini – Gesto molto apprezzato e per il suo contenuto oggettivo e per il pensiero che dimostra, al di là di ogni dubbio, quanto la condizione di urgenza che il nostro tempo lavorativo impone, stia a cuore al nostro ordinamento professionale.

Questo, come se ce ne fosse ancora bisogno, dimostra l’unità di intenti, il progetto comune e la presa in carico delle problematiche che ciascuno di noi vive e che, condivise con chiunque altro del nostro insieme, assumono un carico meno gravoso e una dimensione più umana e più solidale. Grazie ancora. Grazie di cuore” – si legge ancora.