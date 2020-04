Da diverse settimane sono all’opera alla macchina da cucire per realizzare le mascherine da donare a tutto il paese. Le sarte di Palata stanno lavorando da tempo per aiutare l’Amministrazione per fornire ai concittadini i dispositivi di protezione utili ad affrontare l’emergenza. “Vogliamo ringraziare di cuore le nostre concittadine sarte che con grandissimo spirito di collaborazione si sono offerte di cucire le mascherine in cotone” le parole degli amministratori.

Nelle scorse ore l’Amministrazione ha distribuito le mascherine nelle abitazioni dei cittadini di Palata. “Questa opera di collaborazione rappresenta il più bel dono di Pasqua offerto alla nostra comunità”, il messaggio della sindaca Maria Di Lena.

Ai più piccoli invece l’Amministrazione ha donato le uova di cioccolato. “Per cercare di rendere questa Santa Pasqua un po’ più normale e spensierata, soprattutto per i bimbi più piccoli della nostra comunità che in questo periodo di quarantena si sono dimostrati comprensivi e nel loro piccolo anche collaborativi affinchè tutto possa andare bene“. Ai bimbi della scuola dell’infanzia il sindaco e l’Amministrazione hanno deciso di acquistare personalmente e donare le uova. “E’ un piccolo gesto per far sentire la nostra vicinanza in questo momento così duro soprattutto per voi bambini. Insieme all’uovo anche un piccolo disegno da colorare, “metteteci tutta la fantasia e insieme a mamma e papà condividete le foto – si legge ancora nella nota – In queste lunghe settimane hanno dimostrato di essere campioni di pazienza e coraggio. Il sorriso che si legge nei vostri occhi ci aiuta a credere che presto tutto tornerà alla normalità. Vi chiediamo di ascoltare i vostri genitori, di essere ubbidienti e di essere pazienti ancora per un po’ e vedrete che presto tornerete a correre e giocare per le strade del nostro bel paesello”.

Nei giorni scorsi inoltre il primo cittadino ha anche reso omaggio ai defunti nel cimitero alle porte del paese dove ha deposto una corona all’ingresso del luogo sacro. “Nell’auspicio che questo triste periodo possa finire presto e che tutto torni alla normalità, vi siamo vicini”, ha concluso il primo cittadino.