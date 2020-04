Manzo: “Provincia spieghi perché ha spostato 1,8 mln per rifare la sp 13”

La consigliera regionale del M5S Patrizia Manzo chiede di sapere perché i soldi previsti dalla Provincia di Campobasso per rimettere in sesto la strada provinciale 13 che collega Montenero di Bisaccia a Palata sono stati impiegati per altri lavori.

“I problemi del Molise – sottolinea Patrizia Manzo – riguardano anche le più semplici vie di comunicazione che dovrebbero permettere a centinaia di persone, tra pendolari e studenti, di raggiungere in sicurezza i luoghi di lavoro o le città dove hanno sede gli istituti scolastici o le università. Una di queste strade è la Strada Provinciale 13, che va da Palata a Montenero di Bisaccia e rappresenta un’arteria necessaria per raggiungere scuole, distretti industriali, uffici, strutture sanitarie”.

Secondo l’esponente pentastellata “la SP13 avrebbe dovuto essere oggetto di un intervento economico per la sua messa in sicurezza, non più procrastinabile, in quanto allo stato attuale è sufficiente una pioggia più abbondante del solito per far venire meno, in pochi minuti, i fondamentali requisiti di percorribilità. La Provincia di Campobasso – ricorda la portavoce M5S – aveva a disposizione circa 1 milione e 850mila euro da destinare agli interventi di manutenzione stradale. Fondi senza vincolo di destinazione, a differenza di quelli stanziati nel piano triennale delle opere pubbliche. L’assenza di vincoli ha permesso di destinare delle somme per altre infrastrutture viarie provinciali, situate in altre zone della regione, in base ad una valutazione meramente politica, ovvero soggettiva”.

La consigliera regionale non asconde che si sarebbe aspettata “uno stanziamento anche per la SP13 che, assieme ai precedenti fondi previsti dal piano triennale, sarebbe stato una boccata d’ossigeno per un’arteria di fondamentale importanza per una vasta area, congiungendo di fatto i due comuni basso-molisani con l’autostrada, i presidi ospedalieri e le zone industriali. Senza nulla togliere agli altri comuni che, legittimamente, curano gli interessi del proprio territorio, credo fosse sacrosanto appostare una parte di quei quasi due milioni di euro per soddisfare le esigenze dei cittadini di Palata e Montenero, intervenendo sulla Strata Provinciale 13”.

“Allora – chiede Patrizia Manzo – quale valutazione è stata fatta in seno alla commissione provinciale congiunta, che ha scelto gli interventi da finanziare a scapito di altri? I componenti della commissione dovrebbero spiegare ai cittadini di quell’area le motivazioni della scelta e illustrarne anche gli eventuali punti di forza. Non dev’essere una guerra fra poveri questa: i servizi non possono essere politicizzati, né diventare merce di scambio per i riposizionamenti in vista delle prossime elezioni provinciali, per le vicine tornate amministrative, per ipotetici scenari regionali, che potrebbero aprirsi in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo. Qualcuno spieghi a quei cittadini di ‘serie B’ perché ci si è dimenticati dello stato di emergenza con cui convivono da anni. E ancora – conclude la Manzo – chiarisca se, invece, dietro questa scelta opinabile non si nascondano questioni di mera strategia politica a danno dei cittadini che aspettano, da anni, che le promesse diventino realtà”.