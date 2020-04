Lunedì nero per gli utenti Wind Tre: dalle 9 senza internet. Disagi per migliaia di lavoratori e studenti

Lunedì nero per gli utenti di telefonia mobile di Wind Tre.

Da questa mattina alle 9, infatti,i clienti con la sim della compagnia del brand unificato, sono stati privati del segnale mobile e in qualche caso anche quella della linea fissa di casa.

Una situazione evidenziata nel giro di un’ora dal servizio Downdetector che ha evidenziato le migliaia di segnalazioni giunte da tutt’Italia, Molise compreso, per il malfunzionamento della rete Wind e Tre.

La compagnia di telefonia non ha comunicato immediatamente informazioni puntuali sull’anomalia, mandando in tilt migliaia di lavoratori e studenti impegnati in questo periodo di emergenza covid19 con lo smart working o con le lezioni on line.

Non è da escludere che l’anomalia sia dovuta a qualche guasto tecnico anche di natura importante, visto il gran numero di segnalazioni di problemi. Il numero per l’assistenza clienti di WindTre, è infatti ingolfato a causa dell’alto numero di chiamate.

A mezzogiorno la rete continua ad avere problemi. Attorno alle 11.30 qualcuno è riuscito nuovamente a collegarsi in rete ma dopo qualche minuto è tornato il black out. E soprattutto continua a non essere chiara la vera natura delle anomalie.