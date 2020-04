L’ex assessore Di Stefano lascia la maggioranza guidata da Travaglini

Il consigliere comunale Massimo Di Stefano esce dalla maggioranza di Montenero di Bisaccia. Lo ha ufficializzato nelle scorse ore, poco prima del consiglio comunale previsto per oggi 30 aprile.

La decisione di Di Stefano arriva dopo mesi di contrasti con la maggioranza guidata dal sindaco Nicola Travaglini. Infatti di Stefano era stato emarginato dopo la vicenda della pubblicazione di un post con chiaro riferimento al Duce Benito Mussolini.

La maggioranza ne aveva chiesto le dimissioni da assessore, cosa poi ottenuta, ma i contrasti non sono mai rientrati. Per questo motivo Di Stefano ha comunicato che “non esistono più i presupposti per un mio impegno all’interno di questa maggioranza, in quanto è venuto a mancare quel rapporto fiduciario che ritengo indispensabile per poter esercitare quella azione di squadra che era uno dei punti fermi della collaborazione con il Sindaco e l’intera maggioranza”.

Va ricordato che Montenero sarebbe dovuta andare alle elezioni comunali in questa primavera, ma l’emergenza epidemiologica ha fatto slittare tutte le elezioni amministrative in Italia e si dovrebbe votare per il rinnovo del consiglio comunale soltanto nel prossimo autunno.