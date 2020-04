Lenti regolabili: come funzionano e che vantaggi hanno rispetto alle tradizionali

Con l’età che avanza, anche se non si è mai sofferto di particolari problemi di vista, qualche difficoltà a leggere un libro o a stare davanti allo schermo di un computer per lungo tempo sono in tutto e per tutto normali. Una visita oculistica è sempre indicata per escludere disturbi più seri o malattie della vista di cui non si era mai venuti a conoscenza prima. Una volta, però, che ci si sia accertarti che quello di cui si soffre è una presbiopia semplice – ossia la comune difficoltà a leggere da vicino – si può evitare di spendere subito (e troppo!) per un paio di lenti dell’ottica di fiducia grazie agli occhiali regolabili.

Tutto quello che c’è da sapere su lenti e occhiali regolabili

Si tratta di un prodotto abbastanza recente, arrivato in commercio come competitor di quelle lenti già pronte all’uso e di quegli occhiali pre-confezionati e con gradazioni standard che si trovano in commercio ormai praticamente ovunque, dal supermercato alle aree di servizio. Di diverso rispetto a questi oggetti le lenti regolabili hanno la capacità, come suggerisce lo stesso nome, di adattarsi alle esigenze di chi le indossa: non bisogna scegliere, cioè, tra una gradazione e l’altra al momento dell’acquisto, ma la si può impostare una volta che si indossano gli occhiali in modo che risulti davvero quella giusta. Non di rado, del resto, chi acquista lenti commerciali e con gradazioni standard non ha idea di quanti decimi gli mancano e va a tentoni: le lenti regolabili dimezzano in questo senso le probabilità di sbagliare. Ci sono almeno altri due vantaggi, però, nell’acquistarle: lo stesso paio di lenti regolabili può essere utilizzato da più persone diverse, all’interno dello stesso nucleo familiare per esempio od occasionalmente sul luogo di lavoro, indipendentemente da quanti decimi manchino loro e, in secondo luogo, hanno una vita più lunga e non vanno sostituite spesso dal momento che possono essere riadattate a problemi di vista che, non è raro, peggiorano leggermente di anno in anno.

La grande richiesta di occhiali con lenti regolabili, tra l’altro, ha fatto sì che nel tempo i prodotti all’interno di questa categoria si differenziassero notevolmente. Oggi, cioè, ci sono lenti regolabili da regolare a mano, dopo averle indossate e sfruttando un’apposita rotellina posizionata in genere in un punto poco visibile della montatura: va da sé che ciascuna singola lente può essere regolata diversamente e a seconda delle necessità del singolo occhio e che lo stesso può avvenire a ogni nuovo utilizzo. Questo tipo di oggetti si basano essenzialmente sulla sensibilità di chi li indossa, che regolerà cioè la lente quando vedrà quello che sta leggendo il più messo a fuoco possibile. Se vuoi qualcosa di più preciso, invece, puoi trovare One Power Zoom sul sito ilMediconline.it: è uno dei tanti modelli di lenti regolabili automatiche, dotate di una tecnologia capace di adattarsi spontaneamente all’occhio di chi le indossa e di spaziare entro un certo intervallo di gradazioni, fino a trovare quella giusta, il tutto senza che si debba far altro che indossarle come fossero occhiali da vista personalizzati.