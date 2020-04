Le tartarughe marine, una storia da raccontare

Oggi, 24 aprile, tramite vari hashtag come #DigitalStrike o #ClimateStrikeOnline il movimento Fridays for Future lancia uno sciopero globale online per ricordare che il Covid è una catastrofe annunciata e che la lotta per il clima deve proseguire per scongiurare nuove pandemie dovute alla mancanza di rispetto del Pianeta. Quella esplosa ha fatto registrare positivi cali di emissioni nocive, ma giustamente si teme che tutto sarà come prima.

Ai grandi della terra che si ostinano a non riconoscere le alterazioni degli ecosistemi (Trump, Bolsonaro & Co.) un qualunque bambino simpatizzante di Greta Thumber potrebbe raccontar loro la triste storia delle Tartarughe marine.

Questi stupendi rettili acquatici depongono uova nella sabbia ed è grazie alla temperatura che si determina un perfetto rapporto sul sesso dei nascituri. Infatti la temperatura meno calda della parte inferiore delle uova favorisce la nascita di maschi, mentre la parte superiore, più vicina alla sabbia e quindi più calda, favorisce la nascita di femmine. E’ grazie a questa “diversità” che da ogni covata nascono esattamente 50 maschi e 50 femmine.

Ma cosa sta succedendo? Succede che per l’aumento delle temperature oggi nascono troppe femmine e pochi maschi. Dunque, avanti così e tra qualche anno addio tartarughe. Una semplice, istruttiva lezione per coloro che, per ragioni economiche e interessi politici, fanno orecchie da mercanti alle deforestazioni, alterazioni ecologiche, alle interconnessioni della natura e al legame tra virus e cambiamenti climatici.

Papa Bergoglio predica che non si può rimanere sani in un mondo malato. Gli scienziati affermano da decenni che, prima o dopo, arriva quello che succede dall’altra parte del mondo e che per salvarsi occorre investire nella terra, rinunciare ad alcuni consumi (la carne ad esempio) e che per questo obbiettivo è fondamentale quella cosa chiamata cooperazione.

Ma vai a parlare di cooperazione, di visione sovranazionale dei problemi e di solidarietà in un mondo bacato da nazionalismi, populismi, sovranismi.