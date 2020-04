Le rondini hanno freddo e si rifugiano nella chiesa di San Pietro con la meraviglia del parroco

L’arrivo delle rondini solitamente significa che con esse è arrivata la primavera. E seppure le temperature non siano particolarmente calde, a Campobasso questi tipici uccelli migratori delle stagioni calde sono arrivati da un po’.

Così durante queste sere per rifugiarsi in un posto caldo, al riparo dalle temperature che scendono al calare del sole, hanno scelto di farlo sulla porta della chiesa di San Pietro in via San Giovanni a Campobasso.

Il parroco, sorpreso dal trovarle tutte appollaiate sull’architrave ha quindi colto l’occasione per girare un breve video decantando la bellezza dell’evento.