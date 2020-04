L’Avis di Petrella dona mascherine e gel disinfettante ai donatori

Tanti sono i gesti di solidarietà, che vedono protagoniste molte associazioni, per contenere la diffusione del coronavirus. Tra queste si è resa protagonista anche l‘Avis di Petrella Tifernina, proprio in questi giorni sta distribuendo a domicilio, a ciascun donatore, delle mascherine protettive e gel disinfettante per le mani.

La tutela della salute delle persone è una delle missioni fondanti dell’associazione, che prosegue l’opera di sostegno al servizio sanitario per risollevare la raccolta di sangue in calo.

L’Avis di Petrella vuole essere vicino in ogni modo a chi decide di donare il sangue in questo periodo, mostrando un cuore ancora più grande, perché il bisogno di sangue non si ferma mai.