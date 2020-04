Laurea magistrale in Biotecnologie Mediche per Giovanna De Maioribus: 110 e lode

È con grande affetto e orgoglio che condividiamo questo momento di gioia, seppure in un difficile periodo storico. La dottoressa Giovanna De Maioribus ha conseguito brillantemente la Laurea magistrale in “Biotecnologie Mediche” all’Università degli Studi de L’Aquila. Oggi, 18 aprile 2020, ha coronato il suo percorso formativo specialistico con profitto e soddisfazione: 110 e lode. Ha discusso, a distanza, la tesi dal titolo “Neurotossicità della luce artificiale su cellule dopaminergiche in coltura: meccanismo d’azione”. Gli auguri per un futuro professionale pieno di sfide, opportunità e gratificazioni ti giungano dai tuoi cari, vicini e lontani.