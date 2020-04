Laurea in Ingegneria Informatica e Automatica per Romeo Bertoldo

Congratulazioni al neo dottore Romeo Bertoldo che oggi ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica e Automatica all’Università La Sapienza di Roma. A causa del particolare momento di emergenza, ha discusso in videoconferenza da casa un’apprezzata tesi dal titolo “Travelmate: a mobile application that connect students who want to go to an event in Italy”, relatore Prof. Andrea Vitaletti.

Un percorso pieno di soddisfazioni, affrontato con passione e determinazione, che lo ha portato all’esposizione del progetto elaborato nella tesi presso il Google Startups Campus di Tel Aviv.

L’augurio per un futuro ricco di opportunità dai genitori Antonio e Tiziana, dal fratello Raffaele, dai nonni, dagli zii, dai cugini e da tutti gli amici.