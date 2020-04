I TAMPONI IN MOLISE SONO 5170, 198 I POSITIVI ATTUALI (OGGI +3)

NEGATIVI I TEST SU ANZIANI CASE DI RIPOSO

Sono tutti negativi gli 81 tamponi processati nel corso del pomeriggio odierno, 25 aprile, relativi soprattutto ad anziani ospiti delle case di riposo. Una notizia che il direttore generale della Asrem Oreste Florenzano fornisce con la consueta cautela ma anche con un sospiro di sollievo: “Abbiamo processato i campioni prelevati agli anziani ospiti di diverse case di riposo e finora non ci sono casi di contagio. Questo è molto importante e ci spinge all’ottimismo”.

Tra gli istituti monitorati la casa di riposo di Pietracupa, dove lo screening è terminato e non risulta nessun caso positivo. I pazienti attualmente con infezione sono 198 su 5170 tamponi processati. Finora, complessivamente, sono 292 i casi di contagio in Molise, comprensivi anche di decessi che oggi sono arrivati a 21 con la morte di una novantenne ospite nella casa di riposo di Cercemaggiore e dei guariti, il cui numero continua a salire. Proprio oggi è tornata a casa, dopo oltre 50 giorni di ospedale, la paziente considerata numero 1 per il Covid in Molise, la donna di Montenero di Bisaccia di 60 anni che era stata ricoverata il 2 marzo scorso.

Questo il nuovo bollettino della Asrem:

– 198 i casi attualmente positivi

– 292 sono i tamponi positivi (221 nella provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5170 i tamponi eseguiti di cui 4878 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 12 sono in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 204 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 47 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (34 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 374 i soggetti in isolamento e 12 quelli in sorveglianza

LA PAZIENTE 1 DEL MOLISE TORNA A CASA GUARITA DAL COVID: EMOZIONE E APPLAUSI

La donna di 60 anni che ha contratto l’infezione da Sars-Cov 2 all’inizio della epidemia nel centro sud Italia, considerata la paziente 1 del Molise perchè la prima a essere ricoverata con sintomi importanti, è guarita ed è tornata a casa.

Oggi, in una data simbolica per il Paese, ha fatto rientro a casa sua, a Montenero di Bisaccia, accompagnata dall’ambulanza in modalità protetta e applaudita dai concittadini dai balconi, in un clima di grande emozione e con inevitabili lacrime di commozione. Era stata ricoverata nel reparto di malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli il 2 marzo scorso. Ha 60 anni e ha sconfitto, grazie al lavoro straordinario dei dottori del reparto, un virus che le ha causato una grave infezione dalla quale è riuscita a salvarsi.

IL VIDEO

BOOM DI TAMPONI: 295 DALLE 18 DI IERI

3 NUOVI CASI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO E 1 ALTRO DECESSO

Sono salite a 21 le vittime molisane con infezione da Covid: l’ultima di questo triste elenco è una anziana di 90 anni della casa di riposo di Cercemaggiore. Ed è lì che il suo cuore ha smesso di battere.

Il bilancio dei positivi sale di 3 unità: i nuovi contagi sono di Campobasso, Termoli e Montenero di Bisaccia, ma la buona notizia è che fanno parte di cluster noti. Dall’ultimo bollettino, quello di ieri alle 18, l’incremento dei test effettuati è di 295 unità. Quasi un boom. Quindi si registra in media circa 1 positivo per 100 tamponi fatti. I positivi dall’inizio dell’epidemia in regione sono dunque 292 e i casi attualmente positivi (dunque al netto di morti e guariti) è di 198 (ieri sera era 196).

Stabile il numero dei ricoveri al Cardarelli di Campobasso, così come il numero dei guariti.

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: NUOVI CASI A CAMPOBASSO, TERMOLI E MONTENERO

CAMPOBASSO 91 – TERMOLI 38 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 16 – MONTENERO DI BISACCIA 12 – AGNONE 9 – BARANELLO 8 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1