LA PAZIENTE 1 DEL MOLISE TORNA A CASA GUARITA DAL COVID: EMOZIONE E APPLAUSI

La donna di 60 anni che ha contratto l’infezione da Sars-Cov 2 all’inizio della epidemia nel centro sud Italia, considerata la paziente 1 del Molise perchè la prima a essere ricoverata con sintomi importanti, è guarita ed è tornata a casa.

Oggi, in una data simbolica per il Paese, ha fatto rientro a casa sua, a Montenero di Bisaccia, accompagnata dall’ambulanza in modalità protetta e applaudita dai concittadini dai balconi, in un clima di grande emozione e con inevitabili lacrime di commozione. Era stata ricoverata nel reparto di malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli il 2 marzo scorso. Ha 60 anni e ha sconfitto, grazie al lavoro straordinario dei dottori del reparto, un virus che le ha causato una grave infezione dalla quale è riuscita a salvarsi.

IL VIDEO

BOOM DI TAMPONI: 295 DALLE 18 DI IERI

3 NUOVI CASI IN PROVINCIA DI CAMPOBASSO E 1 ALTRO DECESSO

Sono salite a 21 le vittime molisane con infezione da Covid: l’ultima di questo triste elenco è una anziana di 90 anni della casa di riposo di Cercemaggiore. Ed è lì che il suo cuore ha smesso di battere.

Il bilancio dei positivi sale di 3 unità: i nuovi contagi sono di Campobasso, Termoli e Montenero di Bisaccia, ma la buona notizia è che fanno parte di cluster noti. Dall’ultimo bollettino, quello di ieri alle 18, l’incremento dei test effettuati è di 295 unità. Quasi un boom. Quindi si registra in media circa 1 positivo per 100 tamponi fatti. I positivi dall’inizio dell’epidemia in regione sono dunque 292 e i casi attualmente positivi (dunque al netto di morti e guariti) è di 198 (ieri sera era 196).

Stabile il numero dei ricoveri al Cardarelli di Campobasso, così come il numero dei guariti.

Questo il nuovo bollettino della Asrem delle ore 11:

– 198 i casi attualmente positivi

– 292 sono i tamponi positivi (221 nella provincia di Campobasso, 53 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 5089 i tamponi eseguiti di cui 4797 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 12 sono in Malattie Infettive (8 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 204 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 47 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (34 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 379 i soggetti in isolamento e 16 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: NUOVI CASI A CAMPOBASSO, TERMOLI E MONTENERO

CAMPOBASSO 91 – TERMOLI 38 – CERCEMAGGIORE 28 – BELMONTE DEL SANNIO 16 – MONTENERO DI BISACCIA 12 – AGNONE 9 – BARANELLO 8 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

