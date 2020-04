La notte della nostra salvezza. Buona Pasqua di Speranza!

di don Mario Colavita

Nella tradizione liturgica ebraica è ben viva l’immagine delle quattro notti. Nel buio della fine del giorno c’è quello che noi chiamiamo l’irrompere di Dio nella storia. C’è come una sorta di lezione silenziosa, da parte di Dio, per far capire all’uomo il cammino della salvezza.

L’ebraismo ha consacrato quattro notti speciali in cui l’Eterno si è manifestato a significare la sua forza. Queste notti sono così importanti che gli ebrei dicono che sono scritte nel “Libro dei Memoriali”, si tratta di quei “libri celesti” senza pagine, in cui Dio “registra” i nomi dei suoi amici, le opere del suo amore per il suo popolo, le persone e le cose che “non vuole dimenticare”.

Il Targum Palestinese (la traduzione aramaica della bibbia ebraica) al capitolo 12 del libro dell’Esodo evoca le quattro notti.

La prima notte è quella della creazione in cui la parola di Jahvé fu la luce e questa cominciò a brillare. La seconda notte fu quando l’Eterno si manifestò ad Abramo e Sara avanti negli anni, e del sacrificio di Isacco: “Isacco aveva trentasette anni, quando fu offerto sull’altare. I cieli sono discesi, si sono abbassati, e Isacco ne vide le perfezioni”.

La terza notte fu quella della liberazione dalla schiavitù dell’Egitto: “la sua destra proteggeva i primogeniti d’Israele, perché si adempisse ciò che la scrittura dice: Israele è mio figlio, il mio primogenito”.

La quarta notte è la notte del Messia: “E Mosè uscirà dal deserto e il re messia dall’alto dei cieli… È la notte della pasqua per il nome di Jahvé, notte stabilita e riservata per la salvezza di tutte le generazioni d’Israele”.

I primi cristiani cominciarono a celebrare la Pasqua di Risurrezione, vivendo il grande prodigio del Cristo risorto da morte. Con il tempo, però, ripresero testi e tradizioni ebraiche e le applicarono a Cristo.

La quarta notte, dunque, nella rilettura cristiana è la notte di Cristo risorto. La notte di tutte le notti in cui la forza dell’amore schiaccia e sconfigge la morte.

Quella notte della risurrezione non ha testimoni umani, i soli a dirci del prodigio sono la tomba e il giardino, muti testimoni naturali. La liturgia della notte di Pasqua giustamente canta e dice: “O notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l’ora in cui Cristo è risorto dagli inferi”.

La speranza bambina, secondo la felice immagine di Peguy, ci aiuta a leggere la nostra risurrezione in questo tempo strano, pieno di incertezze e di dubbi.

La speranza è una virtù timida, bambina, semplice, ha scritto il vescovo di Milano, Mario Delfini. La nostra società, così adulta, presuntuosa, efficiente preferisce le previsioni, la programmazione, le proiezioni.

Più che mai il messaggio della risurrezione deve accogliere il principio della speranza che non si accontenta del “andrà tutto bene” è uno slogan che poco sa di quella speranza che fiorisce dal bulbo della morte di Cristo.

La speranza, più che una rassicurazione, è una vocazione: chiama a mettersi in cammino per arrivare là dove Dio promette la vita e la gioia nella comunione con Gesù, risorto dai morti.

Con la risurrezione Dio scrive nel solco della storia, la storia di suo figlio Gesù: è una storia di luce, di gioia, di speranza e questa speranza non delude.

Il solco di luce, ormai è stato aperto quella notte in cui Cristo ha rotto le porte degli inferi e ha salvato gli uomini e le donne dalla forza della morte.

Nel 2010 un giovane cantautore canadese, Matt Maher, ha composto il brano dal titolo Christ is risen (Cristo è risorto). Il testo è una reinterpretazione del Nuovo Testamento circa la risurrezione.

Corriamo da Lui (Cristo), dice, che ci ha mostrato il grande amore, ha versato generosamente per noi il suo sangue, da qui il ritornello: Svegliati, svegliati, alzati dalla tomba.

Pasqua è l’invito ad alzarsi dalla tomba perché la morte è vinta dalla vita. Siamo uno con il Risorto, per questo, dice ancora il testo di Maher, non c’è peso che ti possa rallentare…

Da qui la speranza che non delude, è una speranza che genera fiducia interiore, apertura agli altri e al tempo che verrà.

Finita la pandemia dovremo applicare la speranza oggi invocata ad una nuova vita, ad un nuovo mondo e modo di leggere il creato e la convivenza umana.

Rimane per noi sempre forte l’immagine di papa Francesco nella piazza san Pietro vuota, invoca il Signore che dorme sulla barca mentre i discepoli sono disperati.

Noi, discepoli di questo tempo, in balia del virus non possiamo far altro che gridare: Svegliati, Signore, non ci lasciare in mano al virus mortale, non portare via da noi la gioia dell’abbraccio, delle relazioni, della condivisione, lascia cadere la luce della Pasqua di Risurrezione, stai vicino a noi in questi giorni di-sperati, perché il nostro cuore possa accendersi della tua vicinanza, non permettere che la tua parola si perda nella paura che ci sta legando, Signore aprici alla speranza perché senza affonderemo nel mare dei nostri egoismi e delle nostre ingordigie economiche, finanziarie del nostro benessere.

Mi piace concludere con alcuni brevissimi passi di una poesia sulla Pasqua del grande scrittore italiano Mario Luzi: L’offesa del mondo è stata immane. Infinitamente più grande è stato il tuo amore. Noi con amore ti chiediamo amore.

Auguri a tutti buona Pasqua di Risurrezione!