La fotografia-scandalo dei pasti per gli anziani, scatta la sanzione per la ditta del catering

Quella fotografia, i pasti destinati agli anziani ricoverati all’ospedale Santissimo Rosario di Venafro lasciati sul davanzale di una finestra, aveva fatto inorridire il Molise. E non solo. Una immagine diventata virale, finita su tutti i social, perfino utilizzata in alcuni servizi televisivi come quello di “Chi l’ha visto?” a conclusione del racconto sul trasferimento degli ospiti di Agnone e Cercemaggiore nella struttura venafrana, riconvertita per l’occasione.

Una operazione che è stata più che altro un salvataggio, deciso da Azienda Sanitaria Regionale con l’aiuto prezioso della Protezione Civile, partita da Roma con ambulanze a bio-contenimento per portare i 19 vecchietti (nel frattempo ne sono morti 3) a Venafro.

Quell’immagine però, pasti precotti lasciati sul davanzale di una finestra con accanto un sacco di pane appoggiato a terra, aveva destato sconcerto, compassione, indignazione.

“Capisco le regole di distanziamento sociale – aveva dichiarato il direttore Oreste Florenzano – ma la paura e il timore non dovrebbe far perdere l’umanità. Ci attiveremo subito per capire ed evitare che si possano ripetere simili situazioni”.

Ora, a distanza di 9 giorni da quell’episodio, scatta la sanzione a carico della ditta incaricata del catering. La direzione Asrem ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti della società facendo valere una clausola del contratto relativa al disservizio.

Il giorno stesso Florenzano aveva ascoltato la versione del titolare, interrogato dai carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione prontamente intervenuti su delega della Procura. Una versione ritenuta non pienamente soddisfacente e incompleta, che a quanto pare non è stata controbilanciata dalle integrazioni apportate. La sanzione è pertanto stata inevitabile e l’azienda sanitaria si è riservata altre azioni a tutela della propria immagine.

Intanto a Venafro oggi gli anziani ricoverati sono stati visitati dall’infettivologa la dottoressa Prozzo, partita da Campobasso per poter visionare di persona le condizioni dei pazienti, che fortunatamente non sono gravi e non necessitano l’ospedalizzazione.