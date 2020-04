La formazione ai tempi della quarantena: il grande successo dei corsi online

Le ultime settimane sono state anomale per tutti quanti: c’è chi ha dovuto rinunciare alle uscite con gli amici, chi al ristorante, chi alla gita fuori porta, chi al cinema… insomma, in poche parole alla libertà di movimento! Stare rinchiusi in casa ha sicuramente modificato le abitudini di moltissime persone che, dopo aver messo in ordine la casa e aver cucinato per un esercito, si sono ritrovate annoiate e senza stimoli. In una situazione di isolamento, molti hanno avuto la brillante idea di rimettersi a studiare. I corsi di formazione professionale hanno visto un boom negli ultimi mesi di isolamento forzato nelle case per colpa del Coronavirus.

La didattica a distanza per milioni di studenti

Anche la normale didattica scolastica si è vista costretta a usare il mezzo informatico per continuare le lezioni con tutti gli studenti italiani confinati in casa. La scuola chiude ma la didattica non si ferma e si sposta sul web. In questi giorni, docenti e studenti si vedono tutte le mattine come di consueto grazie a piattaforme e room digitali dove continuare con il programma scolastico. Questo nuovo metodo ha creato un po’ di difficoltà all’inizio ma che ora pare stia dando i suoi frutti, dalla prima elementare alla quinta superiore.

Il boom di iscrizioni ai corsi online

Non solo studenti in età dell’obbligo, ma anche gli adulti hanno iniziato a usare il mezzo informatico per la formazione. La quarantena è diventa l’occasione ideale per riprendere in mano gli studi. È evidente che ci sia stato un boom di iscrizioni ai corsi online poiché, grazie al tanto tempo libero a disposizione, tanti hanno deciso di rimettersi in gioco. Questi ultimi mesi hanno presentatol’occasione unica di completare e approfondire le proprie conoscenze. Pc, tablet e smartphone diventano le nuove aule didattiche per diventare figure professionali sempre più adeguate e al passo con i tempi che trovano occasioni anche nel mondo di oggi che, solo in apparenza, sembra fermo.

Numeri record per approfondimenti e corsi di formazione

Ripetizioni, approfondimenti, documentari, visite virtuali e tanto altro ancora: questi sono gli argomenti più ricercati dai nuovi studenti chiusi in casa. Il “nulla da fare” è perfetto per mettersi a studiare e approfondire le proprie conoscenze, motivo per cui si è assistito a una novità, una voglia di cultura e formazione quasi inaspettata. Moltissime persone che non possono tornare al lavoro hanno ben pensato di iscriversi ai corsi di formazione online. Per esempio, gli addetti al settore turistico stanno imparando come fare promozione tramite il mezzo informatico. Nel commercio diventano indispensabili capacità di fare business online con siti e-commerce e sfruttando i social. Stare in casa non significa esser fermi ma molti hanno pensato bene di sfruttare questo tempo per migliorare la loro formazione e incrementare le skills sul posto di lavoro o per facilitare le ricerca dello stesso.