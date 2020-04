La città di Termoli sembra rispondere bene ai divieti tuttora vigenti per contenere l’epidemia da Covid19.

di 15 Galleria fotografica Termoli al tempo del Covid









Il centro cittadino, immortalato da queste foto scattate nella mattinata di oggi 30 aprile, mostra come il cosiddetto lockdown sia sostanzialmente rispettato dai residenti. Poche persone e poche auto circolano. Distanziamento sociale puntualmente osservato, mascherine indossate da quasi tutti e nessun assembramento, neanche davanti a poste, supermercato o edicola. A proposito di edicola, quella all’ingresso del Borgo antico ha ripreso da qualche giorno la sua attività, dopo mesi di stop dovuti non già alla pandemia (che infatti non ha precluso l’apertura di edicole e tabaccai) ma alla maternità della titolare, cui facciamo i nostri auguri per la ripartenza.

Le piazze del centro appaiono desolate, sebbene illuminate dal nitore del sole che, in questi giorni, inizia a far ‘assaporare’ tutto il suo calore. Alla stazione ferroviaria un cartello informa dell’impossibilità di acquistare i biglietti allo sportello e invita ad utilizzare altri canali di vendita. Anche piazza Garibaldi non smentisce la sensazione di una città in stand-by, che probabilmente freme per l’arrivo del fatidico 4 maggio (lunedì) e la fine delle restrizioni che però, come ben dovremmo sapere, sono solo parziali.