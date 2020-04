Italiani e lingua inglese: fanalini di coda in UE, Molise tra le regioni con livello più basso

In un’epoca sempre più caratterizzata dagli scambi economici e culturali oltreconfine (facilitati anche dal processo di digitalizzazione), la conoscenza di una o diverse lingue straniere rappresenta senza ombra di dubbio un’abilità che dà un certo vantaggio in ogni ambito. Fra tutte le lingue del mondo, la più gettonata e richiesta è l’inglese, per via del suo largo uso nel mondo del lavoro. Purtroppo, però, sono ancora in molti a sottovalutare la “marcia in più” che dà la conoscenza di una lingua diversa dalla propria, e ciò accade soprattutto nel nostro Paese, per diversi motivi che andremo ad analizzare qui di seguito.

Vediamo quindi cosa ci dicono gli ultimi dati di settore sul livello di conoscenza delle lingue straniere da parte degli italiani e in che modo è possibile migliorare in questo senso, affinando le proprie abilità linguistiche.

Italiani VS lingua inglese: i dati dell’ultimo EPI

I risultati dell’ultimo EPI (English Proficiency Index), studio condotto dalla società Education First, rivelano una situazione affatto positiva per quanto riguarda il livello di conoscenza linguistica da parte dei cittadini italiani. Analizzando le competenze di ben 2,3 milioni di adulti di 100 nazionalità diverse, EF ha stilato una classifica mondiale che vede l’Italia posizionarsi al 36esimo gradino. Prendendo in considerazione i soli Paesi appartenenti all’UE, il nostro è quello che ha riportato i risultati peggiori.

Nello specifico, sono le regioni del Sud (in particolare Basilicata, Puglia e Molise) a riportare il livello di inglese più basso; la situazione migliora invece al Nord, con il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna e la Lombardia in vetta. Particolarmente critica la percentuale relativa alle scuole di provincia, nelle quali solo il 25% degli studenti raggiunge il livello B2, rispetto al 40% raggiunto dai contesti urbani. Prendendo in analisi le diverse città italiane, è Milano quella in cui si parla meglio l’inglese, seguita da Torino e Bologna. In un orizzonte internazionale, però, anche i nostri migliori risultati appaiono insufficienti per essere davvero competitivi: basti pensare che proprio Milano appare molto distante dai livelli raggiunti dalle città baltiche (che dominano il podio), fermandosi in 35esima posizione mondiale.

Le cause sono principalmente di tipo culturale

Alla base di una così bassa conoscenza dell’inglese c’è soprattutto una scarsa consapevolezza del ruolo centrale che ha la padronanza delle lingue straniere nel contesto lavorativo. All’uso crescente degli anglicismi (spesso anche forzati) nell’ambiente professionale non corrisponde infatti una reale presa di coscienza della necessità di essere in possesso di un livello linguistico sufficientemente alto; la conseguenza diretta di questo tipo di atteggiamento è un inglese stentato, che dà l’impressione di “cavarsela” e non spinge dunque a un apprendimento strutturato e funzionale della lingua straniera in questione. E non è tutto, perché spesso lo scarso livello di conoscenza è da ricondurre a una resistenza di tipo culturale, che avrebbe come obiettivo la salvaguardia dell’identità contro una sorta di “colonizzazione” linguistica.

Come imparare l’inglese in maniera efficace?

Riuscire a raggiungere un ottimo livello di conoscenza di una lingua non è così complicato come si potrebbe pensare. Grazie a internet, infatti, è possibile accedere a moltissime risorse che si rivelano assolutamente preziose per chi vuole avvicinarsi all’apprendimento di una nuova lingua straniera ma anche per chi ha solo intenzione di rispolverare o affinare le proprie conoscenze.

Piattaforme come YouTube, ad esempio, offrono video e corsi gratuiti anche ben strutturati, tenuti il più delle volte da madrelingua e da insegnanti che propongono un approccio semplice e pratico, che si distanzia da quello tradizionale e più “scolastico”. Lo stesso si può dire per siti e app pensate appositamente per l’apprendimento delle lingue: Babbel per esempio consente di raggiungere un ottimo livello di inglese grazie a degli esercizi mirati da svolgere online, proponendo percorsi differenziati a seconda delle proprie basi di partenza. Soluzioni di questo tipo sono le più indicate per chi ha poca familiarità con la lingua in questione, mentre chi parte già da buone competenze può puntare al perfezionamento delle abilità di comprensione e produzione tramite l’ascolto di podcast in lingua (disponibili su Spotify e siti simili). Anche le serie tv, ormai amatissime da utenti di ogni età, possono essere di grande aiuto, anche se nei primi periodi è consigliabile attivare i sottotitoli per associare correttamente le parole che non si conoscono al loro significato. Per i più tradizionali, invece, una buona soluzione consiste nel leggere romanzi o articoli di giornale direttamente in lingua, consultando di volta in volta il vocabolario per comprendere termini o espressioni sconosciute.

Così facendo sarà possibile migliorare notevolmente le proprie competenze linguistiche a basso costo, senza la necessità di frequentare corsi o scuole specializzate. Naturalmente è sempre necessario armarsi di pazienza e determinazione: i primi mesi di apprendimento sono di solito i più duri, ma con costanza e metodo si raggiungeranno risultati soddisfacenti, con competenze che arricchiranno non poco il proprio profilo professionale e culturale.