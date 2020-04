MyAgry è un progetto vincente, e infatti di premi ne ha vinti parecchi. E’ una piattaforma di e-commerce creata da Giuseppe Colucci (la sua Blu Srl ha sede a San Martino in Pensilis) per creare il proprio orto, uliveto, frutteto. Chiunque può farlo, da qualunque luogo. Si possono scegliere dimensioni, colture e modalità di conduzione. Dall’altra parte della “filiera” ci sono persone in carne e ossa, altamente qualificate, che preparano i terreni, seminano, arano, curano le piante, raccolgono i prodotti e li trasformano per portarli sulla tavola dell’utente.

Con MyAgry tutti possono diventare agricoltori e seguire passo passo la coltivazione e la trasformazione dei prodotti. Con una garanzia: cibo genuino e trasformato secondo metodi artigianali.

In epoca di pandemia, restrizioni, distanziamento sociale e mercato che cambia – inevitabilmente – ecco l’idea nell’idea, lanciata con la campagna social #iocoltivodacasa, che ripensa il modo ordinario di fare la spesa spostandolo sulla piattaforma ma con il valore aggiunto dell’intervento diretto dell’utente, che segue il processo in prima persona fino a portare sulla sua tavola prodotti sani e buoni, rigorosamente made in Molise.

“Lo definirei #smartbuyer – spiega Colucci, l’imprenditore telematico dalle mille risorse – Temo che le file ai supermercati saranno una scena che vedremo per molto tempo ancora. La domanda che ci siamo posti è questa: perché non tornare a coltivarsi un orto e garantirsi prodotti da agricoltura biologica? Non puoi farlo perché vivi in una metropoli? O perché fai un lavoro che non ti consente di coltivarti un orto? Lo facciamo noi per te”.

Con MyAgry.it puoi seminare il tuo orto, poi a coltivarlo ci penseranno gli agricoltori del Molise che ti garantiranno il raccolto.

Il funzionamento è semplice. Coltivando da casa inoltre si possono trasformare i prodotti selezionati in passate, pelati, confetture, ottimo olio extravergine oppure un buon vino direttamente dai viticoltori di MyAgry. Il tutto sarà spedito a casa appena sarà pronto.

Per il territorio molisano è una risorsa non trascurabile alla luce delle prospettive a breve, medio e forse anche lungo termine. Le dinamiche degli acquisti sono già state cambiate dalla pandemia in atto, e ormai il virus ha avuto un impatto psicologico nelle persone. Se anche il Covid dovesse durare ancora qualche mese, gli effetti collaterali si trascineranno per anni.

“Inizieremo a vedere barriere di plexiglass nei supermercati e nei negozi, mascherine e guanti che ci ricorderanno sempre il pericolo in agguato” osserva Giuseppe Colucci.

#iocoltivodacasa, in questo contesto, potrebbe diventare una iniziativa importante per i nostri agricoltori, un’ancora di salvezza per un vasto comparto (quello agricolo).

Ora importante è capire quanto l’innovazione digitale e la logistica possano trovare spazio nel nostro Molise per offrirgli l’occasione della giusta ripartenza.

Inizia a riscoprire i tempi della natura con #iocoltivodacasa e #myagry