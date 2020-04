Incivili in tempi di pandemia: svuotano casa dalla robaccia e creano una discarica

Nei giorni in cui non sarebbe permesso uscire se non per reali necessità, qualcuno ha pensato di potersi disfare di cianfrusaglie e roba vecchia che aveva in casa o in cantina per poterla gettare di fianco ai cassonetti di indumenti usati presenti sul piazzale parcheggio di via Mediterraneo, a Petacciato marina.

Nell’area antistante la chiesa del Sacro Cuore, e proprio dietro la malridotta pensilina dell’autobus, si è infatti formata una mini discarica abusiva formata da valigie, cassette del tabacco, indumenti usati e grossi sacchi della spazzatura che stazionano in quell’area da giorni.

I residenti sono basiti per la totale mancanza di civiltà di chi ha compiuto un gesto simile, sia per il mancato rispetto delle normative attuali sull’impossibilità a uscire, sia perché sarebbe bastato differenziare i rifiuti per farseli comodamente ritirare a casa.

Invece a quanto pare la pandemia non modifica affatto i comportamenti poco consoni al vivere civile. L’sos è ora indirizzato a Comune e ditta Giuliani Environment che gestisce la raccolta rifiuti: ripulire l’area prima possibile, altrimenti qualcuno si sentirà autorizzato a fare altrettanto.