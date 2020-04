In giro senza avere necessità, multe a Ururi e Castelmauro

Continuano a piovere multe nei confronti di indisciplinati cittadini che violano le norme che vietano di andare in giro senza motivo. Proprio per questo stamane a Ururi la Polizia Locale ha fermato e multato un uomo, residente in paese.

Se ne andava gironzolando in auto quando è stato fermato e controllato. Non avendo valide ragioni per uscire, si è beccato 533,33 euro di multa, così come prevede l’ultimo Dpcm del Governo.

La Polizia Locale di Ururi, in questa situazione di totale emergenza è fortemente impegnata a contrastare questi comportamenti illeciti.

Vicenda simile a Castelmauro, dove nelle scorse ore la Polizia Municipale del paese ha fermato un uomo residente a Termoli che si era recato in paese. Fermato mentre era a piedi, l’uomo ha subito una multa da 400 euro.