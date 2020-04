In giro con l’auto senza validi motivi, tre multati dalla Finanza

Uno aveva deciso di trascorrere qualche ora sulla spiaggia di Campomarino, gli altri due invece si erano spostati dalla costa a Santa Croce di Magliano, ognuno con la propria autovettura. Nessuno dei tre cittadini bassomolisani multati oggi, giorno di Pasqua, dalla Tenenza della Guardia di Finanza di Termoli, aveva un valido motivo per stare fuori.

A loro carico tre multe da 400 euro l’una, in quanto il comportamento ha costituito una violazione delle norme finalizzate al contenimento del contagio previste dai decreti ministeriali rafforzati dalle ordinanze regionali, in base ai quali non è possibile uscire di casa se non per ragioni inderogabili.

Che in questo caso ovviamente non c’erano.. gli uomini delle Fiamme Gialle della cittadina adriatica hanno verificato infatti che in tutti e tre i casi, riscontrati uno a Campomarino e gli altri due a Santa Croce di Magliano, mancava qualsiasi presupposto valido a giustificazione della gita.

È un primo bilancio dei controlli rafforzati in questi giorni su disposizione delle Prefetture, che andranno avanti anche domani e nei giorni prossimi, con l’obiettivo di convincere con quella che sembra essere la modalità più efficace, ovvero le sanzioni pecuniarie, i cittadini a rispettare le regole.