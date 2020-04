Aveva con sé 14 dosi di cocaina ma un controllo dei Carabinieri lo ha ‘smascherato’. È stato arrestato ieri pomeriggio, 28 aprile, in pieno centro a Termoli un trentenne, già noto alle Forze dell’Ordine, residente nella cittadina adriatica.

La pandemia non lo ha fermato, ma i Carabinieri sì. L’uomo si trovava in una strada centrale quando una pattuglia della locale Stazione lo ha fermato per un controllo. È stato con la perquisizione personale che gli agenti hanno trovato 14 dosi di droga, pronte per essere immesse nel ‘mercato della morte’.

Allora è scattata l’indagine anche nell’abitazione del giovane, che ha permesso ai militari di trovare ulteriori otto grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e al materiale per il confezionamento della droga. In più in casa c’erano mille euro in contanti, probabile provento dell’attività illegale di spaccio.

La droga scoperta è stata sequestrata e per il giovane sono scattate le manette. È stato infatti accompagnato nella caserma di via Brasile per gli accertamenti e approfondimenti del caso. Dopo le formalità di rito, il fermato è stato dichiarato in stato di arresto per poi essere portato nella propria abitazione dove si trova ora in regime degli arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria