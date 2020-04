364 TAMPONI IN 24 ORE, NESSUN POSITIVO

Ancora 364 tamponi in Molise nelle ultime 24 ore. E nessun caso di contagio. Il Molise conferma un andamento positivo che si registra già da alcuni giorni.

Dichiarato guarito nel pomeriggio un altro paziente in seguito a doppio tampone: è un cittadino campobassano.

– 189 i casi attualmente positivi

– 298 sono i tamponi positivi (224 nella provincia di Campobasso, 56 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 6337 i tamponi eseguiti di cui 6039 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 11: di questi 10 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 198 i pazienti in isolamento domiciliare (171) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 61 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (45 della provincia di Campobasso, 7 di quella di Isernia e 8 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 47 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (38 Bojano, 0 Larino e 9 Venafro)

– 338 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

Si sta per concludere l’ultima settimana del lockdown, quella della ‘chiusura’ totale del Paese imposta a marzo dal Governo: dal 4 maggio entrerà in vigore il nuovo decreto firmato il 26 aprile dal premier Conte che prevede un allentamento delle misure restrittive per la cosiddetta ‘fase 2’. E per evitare una nuova impennata di contagi il presidente della Regione Donato Toma si prepara a firmare un’ordinanza che prevede l’obbligo di quarantena anche sulla base di una relazione tecnica che sarà elaborata dall’Azienda sanitaria regionale.

Dubbi sulle riaperture delle varie Regioni sono stati espressi anche dal professore Ranieri Guerra, direttore vicario dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), ospite ieri sera del programma Otto e mezzo su La7, condotto da Lilli Gruber.

“Questo è un virus talmente nuovo e sconosciuto che ha un comportamento anche bizzarro, che reagisce a certi farmaci e non ad altri. Purtroppo dobbiamo tenere duro ancora per un po’, ci sono delle riaperture che sono state valutate in maniera precisa per tenere la replicabilità del virus al di sotto della soglia 1, con tendenza verso lo zero in modo tale da poter estinguere il virus”. Poi aggiunge: “C’è un punto cruciale nella riapertura regionale modulata. Io non so se il Molise potrà riaprire prima della Lombardia: è vero che ci sono stati meno casi rispetto alla Lombardia, ma c’è un numero di persone molto suscettibili rispetto all’ondata che ha travolto la Lombardia, il virus ha circolato di meno. Quindi le comunità sono più suscettibili rispetto a quelle lombarde che hanno dovuto sopportare due mesi e mezzi di ondata epidemica mai vista. Quindi è possibile che in Lombardia ci siano più persone parzialmente o totalmente immunizzate”.

IL PUNTO SUI CONTAGI

Intanto si conferma il trend positivo legato alla diffusione dell’infezione da covid-19: finora sono stati processati 6228 test molecolari dal laboratorio analisi dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Da ieri sera ne sono stati eseguiti 255 e nessuno di questi ha dato fortunatamente esito positivo. Anzi, ci sono buone notizie sul fronte dei guariti: 60 persone si sono negativizzate dopo aver contratto il virus. Nel dettaglio, dopo aver eseguito il doppio tampone sono risultati guariti due anziani ospiti della rsa che si trova all’interno dell’ospedale Santissimo Rosario di Venafro (uno degli anziani che si trovavano nella casa di riposo Madre Teresa di Calcutta di Cercemaggiore e uno della Gea Medica di Isernia) su cui ieri sera sono tornate ad accendere le telecamere del programma di Rai Tre ‘Chi l’ha visto’. Sono risultate guarite anche un malato di Campobasso e uno di Termoli.