In 24 ore un solo positivo in più su 280 tamponi, è di Campobasso. Il Molise inizia la “discesa”

È un cittadino di Campobasso, e fa parte di un cluster noto, il nuovo malato di Covid-19 che il Molise registra nella giornata di oggi, 21 aprile. Su 280 tamponi processati nelle ultime 24 ore dunque un unico caso di contagio, che peraltro non sembra destare particolare apprensione visto che è riconducibile a un focolaio monitorato da tempo dalla Asrem, in una città come il capoluogo di regione dove il numero dei pazienti con l’infezione è arrivato a 88 ma ha rallentato notevolmente la corsa negli ultimi giorni.

Gli attuali positivi in Molise sono 214, e il numero sembrerebbe destinato – alla luce dei dati degli ultimi giorni che stanno seguendo un trend di frenata – a ridursi ulteriormente man mano che asintomatici o isolati a domicilio guariscono e vengono dichiarati fuori pericolo con il tampone di conferma. Sul fronte dei contagi pertanto, alla luce dei numeri degli ultimi giorni, sembra che il Molise abbia iniziato la curva discendente, quella che dovrebbe portare, si spera il più in fretta possibile, al cosiddetto R0, ovvero il numero di riproduzione di base che misura, con un calcolo matematico, la potenziale trasmissibilità dell’infezione.

ORE 18.30 – PROCESSATI ALTRI 80 TAMPONI, UN SOLO POSITIVO. E UN GUARITO IN PIU’

Il bollettino Asrem

– 214 i casi attualmente positivi

– 283 sono i tamponi positivi (214 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 4097 i tamponi eseguiti di cui 3813 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 22: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 2 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 210 i pazienti in isolamento domiciliare (185) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 26 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (19 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 18 i pazienti deceduti con Coronavirus (14 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 392 i soggetti in isolamento e 23 quelli in sorveglianza

LA MAPPA DEI CONTAGI COMUNE PER COMUNE: SONO 37

CAMPOBASSO 88 – TERMOLI 35 – CERCEMAGGIORE 28 – MONTENERO DI BISACCIA 11 – BELMONTE DEL SANNIO 14 – AGNONE 9 – ISERNIA 7 – RICCIA 7 – BARANELLO 7 – POZZILLI 5 – FILIGNANO 4 – VENAFRO 4 – CAMPOCHIARO 4 – LARINO 4 – POGGIO SANNITA 4 – CAMPOLIETO 3 -MONTAGANO 3 – PETACCIATO 3 – FERRAZZANO 3 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CAROVILLI 2 – URURI 2 – MIRABELLO SANNITICO 2 – TORO 2 – CASTELPETROSO 2 – VINCHIATURO – ROCCAMANDOLFI 1 – FORLI’ DEL SANNIO 1 – SCAPOLI 1 – CAMPOMARINO 1 – CASTROPIGNANO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – MONTERODUNI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1

I GRAFICI DI FABIO CASERIO SULLA SITUAZIONE CORONAVIRUS IN MOLISE

IL BOLLETTINO ASREM: NESSUN NUOVO CASO ACCERTATO

La giornata si apre con buone notizie: dei circa 200 tamponi processati da ieri sera – che hanno portato il numero totale a 4017 – non c’è nessuno che abbia dato esito positivo. I casi appurati dall’inizio dell’epidemia in regione restano dunque 282, ma di questi sono positivi ad oggi 213. Oltre ai 18 decessi, ci sono 25 guariti accertati (che hanno superato la ‘prova’ del doppio tampone) e 26 dimessi dal presidio ospedaliero in quanto ormai asintomatici, e dunque sulla via della guarigione. Stabili i ricoveri al Cardarelli, l’ospedale Hub per il Covid19 in Molise: sono 20 in Malattie Infettive e 2 soli in Terapia Intensiva.

Questo il bollettino della Asrem diramato alle ore 11:

– 213 i casi attualmente positivi (181 nella provincia di Campobasso, 47 in quella di Isernia e 11 di altre regioni)

– 4017 tamponi processati di cui 3735 negativi

– 282 sono i tamponi positivi (213 nella provincia di Campobasso, 51 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 22: di questi 20 sono in Malattie Infettive (14 della provincia di Campobasso, 5 di quella di Isernia e 1 di fuori regione), 2 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia)

– Sono 210 i pazienti in isolamento domiciliare (184) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (26)

– 25 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (18 della provincia di Campobasso, 1 di quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 7 i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli (2 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia e 3 di altre regioni)

– 18 i pazienti deceduti con Coronavirus (14 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 1 di altra regione)

– 393 i soggetti in isolamento e 21 quelli in sorveglianza