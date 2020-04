Il virus da stadio che fa applaudire alla propria fragilitá

Non applaudiamo i medici per il rischio che corrono o per l’abnegazione. Molti mestieri sono rischiosi, molte brave persone fanno lavori durissimi, senza orari. L’applauso é alla fatica del loro sapere, che non é sostituibile dalle nostre opinioni. I medici, in questa emergenza sanitaria epocale, hanno tolto l’audio al fracasso delle nostre certezze semplificate. Assuefatti a scegliere con chi stare a prescindere dal perché. Veritá piene di foga ma senza verifica, che scendono dall’alto come briciole per i piccioni.

L’idiozia dei convincimenti autoreferenziali diventa imbarazzo e terrore di fronte al rigore di un medico ancora abituato a cercare soluzioni senza alcuna speranza di trovarle: la forza del dubbio che si risolve solo studiando, e non sempre si risolve, é ancora al vertice dei valori umani. Non ci sono app predefinite, non vale essere maggioranza o potere. La scienza non se ne fa nulla del plausibile, o condivisibile; ha bisogno di dimostrabile. E sono i medici che, studiando e rischiando, dovranno trovare ció che non c’é. Addestrati a seguire strade sconosciute che non hanno vie d’uscita certe. Gli applausi a loro sono schiaffoni salvifici all’improvvisazione dei politicizzati, degli antipolitici, dei giullari, degli speculatori. Tutti spaventosamente inutili quando i morti non tacciono piú.

Caterina