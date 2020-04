Il trading online cresce: quali sono i motivi del successo

Mentre il mondo degli investimenti canonici subisce tutti i problemi che l’epidemia da coronavirus porta con sé, il settore del trading online sembra aggiungere di giorno in giorno nuovi adepti.

Questo per svariati motivi che grossomodo dall’intima differenza di questi due modi di fare investimenti, che solo ad un novizio possono sembrare simili.

Non che siano completamente indifferenti chiaramente, ma sono retti da dinamiche molto diverse tra di loro, soprattutto in merito alla forma con cui operare investimenti.

Trading online: cos’è e come funziona

Cos’è dunque il trading online e quali sono le differenze con i metodi di investimento canonici?

La caratteristica più importante di questa forma di investimento è la possibilità di investire anche al ribasso grazie ad uno strumento finanziario detto CFD.

Grazie a questo strumento è dunque possibile sfruttare anche momenti di crisi come questo, poiché l’investitore non va ad acquistare in senso stretto delle azioni, che in quando tale porteranno dei frutti solo in caso di crescita di valore.

Ciò che avviene con i CFD è fare una previsione, negativa o positiva che sia, su un asset qualsiasi. A questo punto c’è un altro soggetto di cui parlare riguardante il mondo del trading online è la piattaforma su cui avviene tutto questo.

Queste piattaforme sono dette broker e fungono da intermediari tra i mercati e gli utenti, permettendo dunque a chiunque l’accesso a questo tipo di investimenti.

Proprio la facilità d’accesso può essere un’arma a doppio taglio, poiché da adito a molti utenti di prendere il settore sotto gamba.

Come approcciare il trading online con intelligenza

Come detto accedere a questi mercati grazie attraverso i broker è diventato molto semplice. Sostanzialmente basta disporre di una connessione ad internet e di un piccolo capitale di partenza.

Sono molti gli utenti che approcciano questo settore senza tener ben presente i rischi che vi sono connessi. In primis è impensabile pensare di investire senza studiare a lungo la materia.

Non conoscere i CFD, non sapere fare un’analisi tecnica o fondamentale e ignorare il funzionamento di tutti quegli strumenti necessari agli investimenti, può causare solo ad una perdita di denaro e tempo.

Tra questi strumenti c’è per esempio la leva finanziaria, uno strumento che permette di moltiplicare si il denaro investito e dunque anche possibili profitti o perdite.

Non è difficile che un principiante possa farsi ingolosire da questa possibilità e trovarsi con più perdite di quelle che magari può coprire.

Il consiglio è dunque di spratichirsi prima con gli account demo forniti dagli stessi broker, con i quali è possibile investire attraverso delle simulazioni in tempo reale e completamente adiacente a ciò che avviene sui mercati.

Ovviamente trattandosi di una simulazione non vengono impiegati soldi reali, bensì un capitale fittizio, con il quale agire dunque senza timore.

Oltre a ciò, anche la scelta del broker può essere assolutamente determinante per il buon esito di una carriera da trader.

Ci sono infatti molti broker che non sono assolutamente fruibili per un principiante, mentre altri presentano molte funzionalità utilissime per un neofita, oltre a delle piattaforme con un’interfaccia curata soprattutto per questi ultimi.

Infine, va detto che non mancano anche i broker fraudolenti, che potrebbero trarre in inganno gli utenti più inesperti. Tuttavia non sono difficile da sgominare ed individuare.

In primis enti di vigilanza come la CONSOB svolgono un buon lavoro di individuazione, denunciando i broker che si sono dimostrati truffe.

Inoltre rilasciano degli attestati e licenze a tutti i broker che negli anni hanno dimostrato affidabilità e qualità. È pertanto consigliato di orientare la propria scelta solo verso quest’ultimi.