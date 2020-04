Il verdetto

Il Tar respinge il ricorso dei consiglieri mandati a casa dopo l’azzeramento di Giunta

Il Tribunale Amministrativo del Molise non ha accolto l’istanza di Tedeschi e Scarabeo contro la Regione Molise e di conseguenza non ha annullato alcun degli atti approvati nel Consiglio regionale – maratona iniziato ieri e tuttora in corso. La decisione dopo la discussione avvenuta nel pomeriggio di oggi. I lavori in Aula procedono verso l’abolizione della surroga, il meccanismo che consente la sostituzione degli assessori interni con i primi dei non eletti.