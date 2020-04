Il gruppo folklorico A’ Shcaffètte consegnerà beni alimentari ai più bisognosi

Nel solco dell’emergenza umana, sanitaria e sociale che attraversa il nostro Paese e l’intero pianeta, nascono, fortunatamente, azioni singole e collettive volte a resistere, a contrastare questa nuova guerra. È il fronte della solidarietà e della speranza. Che parte anche da Termoli.

Il gruppo folklorico marinaro A’ Shcaffètte, con sensibilità e urgenza, si fa promotore a Termoli in occasione dell’emergenza corona virus di una lodevole iniziativa sociale. Ecco le parole del suo presidente Domenico Senese: “Abbiamo ritenuto importante, in questi giorni particolarmente difficili, compiere un gesto piccolo ma doveroso acquistando beni alimentari di prima necessità e provvedendo, una volta ripartiti, a consegnarli tramite i canali previsti a chi è, anche nella nostra città, in stato di particolare bisogno.

È giusto poter sapere che nessuno è lasciato solo in questa dura battaglia, un male che verrà sconfitto da tutti noi anche con l’arma della solidarietà. Il nostro pensiero va a chi non c’ è più, a chi soffre e un ringraziamento speciale e particolare a tutti coloro che, in prima linea, si battono ogni giorno mettendo a rischio le loro vite per salvare le nostre”.

Poi la chiosa piena di speranza: “Ce la faremo. W L’Italia”.