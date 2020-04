Il grido d’allarme dei Fotografi e Video Operatori del Molise al Presidente Toma

Gentile Presidente,

i provvedimenti restrittivi che sono stati decisi in queste settimane dal Governo e dalla Regione Molise, al fine di sconfiggere il terribile COVID-19, iniziano per nostra fortuna a dare i loro primi risultati – seppure ancora timidi – sul piano sanitario.

Purtroppo, gli effetti collaterali che scaturiranno dal lungo fermo a cui sono state costrette le diverse attività artigiane, faranno forse più “vittime” della malattia stessa.

La categoria dei fotografi professionisti per cerimonia con codice Ateco: 74.20.19 e simili (produzione di servizi fotografici per fini commerciali e amatoriali: ritratti fotografici quali foto formato tessera, foto scolastiche, servizi per matrimoni eccetera, foto pubblicitarie, per pubblicazioni, per servizi di moda, a scopo di promozione immobiliare o turistica, videoregistrazione di eventi: matrimoni, meeting eccetera) rientrava, in modo del tutto anomalo e fuorviante, nelle categorie essenziali e di prima necessità (D.P.C.M. 08 marzo 2020; D.P.C.M. 09 marzo 2020; D.P.C.M. 11 marzo 2020; D.P.C.M. 22 marzo 2020; D.M. 25 marzo 2020; FAQ Governo).

Ciononostante, pur non avendo alcuna limitazione riguardo l’apertura dei singoli studi fotografici, la suddetta categoria, per un forte senso di responsabilità nei confronti dell’intera comunità, ha ritenuto di tenere chiusi gli studi, a tutela e salvaguardia della salute di tutte le maestranze del settore e degli eventuali clienti.

A tale proposito, però, non riusciamo a spiegarci il perché siamo stati esclusi dal bando regionale di concessione del prestito di 5000 euro tramite Finmolise, visto che nei requistiti si richiede che il proprio codice rientri tra le attività sospese. La realtà, come spiegato sopra, è a volte più complessa e, forse, sarebbe stato più equo richiedere all’impresa beneficiaria del prestito una autocertificazione relativa al calo di fatturato, come, peraltro, attuato dagli istituti di credito in merito alla sospensione delle rate di mutui e finanziamenti.

In fondo, la categoria artigiana che è specializzata al 90% in riprese di avvenimenti privati di cerimonia, quali matrimoni e cerimonie, che sono state sospese dal Governo, dovrà prendere atto del fallimento dell’intera stagione lavorativa, con consequenziali e forti danni economici, che non potranno essere superati né nel breve, né nel medio termine.

Nei prossimi mesi non si potranno più organizzare certamente feste, se non ci si potrà abbracciare, come

abitualmente accadeva prima del COVID-19, nel rispetto del distanziamento sociale.

Pertanto, nessuno penserà di sposarsi o di festeggiare la prima comunione di un figlio e, quindi, tutti gli impegni programmati saranno sistematicamente annullati, come già sta accadendo in queste settimane.

Avendo appreso che sono in stanziamento nuove somme che la Regione vorrà mettere a disposizione delle

imprese, ci auspichiamo che Ella vorrà accogliere le nostre osservazioni, affinché la categoria rientri tra le

aziende che potranno usufruire di eventuali contributi e di ogni altra azione futura a sostegno delle aziende artigiane,

Le porgiamo i miei più cordiali saluti

I Fotografi e Video Operatori del Molise