Il grande cuore di Castelmauro: le signore del paese realizzano 650 mascherine

In un momento come questo, che viene definito unico nella storia, dove non mancano esempi di umanità, solidarietà, e beneficenza, anche la piccola comunità di Castelmauro dà prova di quanto si possa essere forti e uniti restando a casa! Un grazie speciale va a tutte le signore del paese che si sono offerte volontarie (Anna C., Ada T., Antonella T., Eleonora I., Giovanna S., Lucia D.L., Mariagiovanna C., Susanna P.) e che in pochissimi giorni, gratuitamente, hanno realizzato circa 650 mascherine in materiale tnt lavabile certificato Classe 1.

Una piccola impresa locale ha provveduto all’acquisto del materiale e le laboriose signore hanno realizzato le mascherine! Queste ultime sono state consegnate dall’Amministrazione Comunale e verranno distribuite a titolo gratuito a tutti i residenti.

A questo bellissimo gesto di generosità si aggiunge una riflessione: “A te, a me, a tutti noi, diciamoci grazie! Ringraziamoci infinite volte! A noi che viviamo quotidianamente, da sempre, il disagio dell’isolamento, non precauzionale per covid19… ma reale! A noi che siamo stati costretti ad abbandonare i nostri territori per necessità, per lavoro… ma poi siamo tornati! A chi torna perché crede nel proprio territorio, e a chi torna ma non vede l’ora di andarsene! A te che vivi questo territorio, che investi in questo territorio, che dai delle opportunità ai tuoi figli in questo territorio, non mollare! Continua ad esistere! A te, che speri di uscire presto a fare una passeggiata con tuo figlio, e che fino a ieri speravi di incontrare qualche altro bambino, continua a sperarlo! Ringraziamoci per averci sempre creduto e per non aver mai mollato!”